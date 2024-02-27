Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры из-за тяжёлой ситуации на полях СВО, с таким заявлением выступил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью для Global Times.