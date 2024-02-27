Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС

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Украина получила от Евросоюза менее половины от обещанного миллиона снарядов, заявил президент страны Владимир Зеленский заявил, в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Его слова передает «РБК-Украина».
В марте 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в течение года. При этом в ноябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что план выполнен на треть.
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