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Владимир Зеленский намерен подписать законопроект, который легализует однополые браки* (относится к движению ЛГБТ) на Украине.
Глава киевского режима пообещал подписать закон о гражданских партнёрствах. Согласно закону номер 91033, гражданское партнёрство — это добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. В рамках законопроекта украинские граждане, которые заключили однополый брак, будут иметь те же права, что и при заключении союза между мужчиной и женщиной.
Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Для реализации законопроекта, его должен принять парламент.
На встрече со студентами вузов Украины Владимир Зеленский положительно ответил на вопрос представителей молодёжи о подписании законопроекта, позволяющего однополым парам заключать семейные союзы.
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Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Для реализации законопроекта, его должен принять парламент.
На встрече со студентами вузов Украины Владимир Зеленский положительно ответил на вопрос представителей молодёжи о подписании законопроекта, позволяющего однополым парам заключать семейные союзы.
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* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Ольга Енгалычева