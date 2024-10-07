В Ульяновской области директор медучреждения пропагандировал сатанизм и ЛГБТ*

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В Ульяновске ФСБ пресекла деятельность директора-сектанта одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Согласно информации следствия, мужчина был сторонником сатанизма и пропагандировал идеологию ЛГБТ* среди своих подчиненных. Отмечается, что при этом злоумышленник рассказывал, что принятие данного культа позволит людям добиться карьерного роста и финансового благополучия.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему грозит от года до шести лет лишения свободы. На данный момент также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
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*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Екатерина Коршунова