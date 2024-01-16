«Раздражает»: Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев

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Украинский президент Владимир Зеленский разочаровался как в поведение некоторых западных союзников, так и своего народа, об этом пишет Focus.
«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.В Focus также отметили, что внимание Соединённых Штатов Америки, а также лидеров европейских стран, переключилось на внутреннюю политику государств в преддверии президентских выборов. В то же время, российская армия продолжает вести боевые действия в прежних темпах, при том, что ресурсы и личный состав Вооружённых сил Украины тает на глазах.
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Евгения Парфентьева