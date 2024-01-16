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«Раздражает»: Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев

Focus: Зеленского раздражает непостоянство Запада и отчуждённость украинцев
16 января 2024, 09:51
Фото: iStock/Стрингер

Фото: iStock/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский разочаровался как в поведение некоторых западных союзников, так и своего народа, об этом пишет Focus.

«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Focus также отметили, что внимание Соединённых Штатов Америки, а также лидеров европейских стран, переключилось на внутреннюю политику государств в преддверии президентских выборов. В то же время, российская армия продолжает вести боевые действия в прежних темпах, при том, что ресурсы и личный состав Вооружённых сил Украины тает на глазах.

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#владимир зеленский
#украина
#сво
#всу
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ЕС приступил к аудиту предоставленного Украине вооружения
FT: ЕС приступил к проведению аудита предоставленного Украине оружия
16 января 2024, 10:24

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз приступил к аудиту вооружений, поставленных на Украину странами объединения, на фоне заявлений о том, что часть государств предоставила меньшую помощь Киеву, чем могла. Об этом сообщает издание Financial Times.
Проверка проводится Европейской службой внешних связей, которая предоставит результаты в преддверии саммита Евросоюза 1 февраля.

Отмечается, что аудит проводится на основе полученных от стран Евросоюза данных. При этом несколько государств выступили против проведения проверки, отказавшись предоставлять свои полные данные.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с требованием проверить оказанную странами ЕС помощь Украине. Он заявил, что некоторые государства могут втайне планировать дальнейшее предоставление военной помощи Киеву. Политик выступил за проведение точного обзора внесённых в поддержку Киева средств.

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#евросоюз
#украина
#вооружение
#поставки
#проверка
#олаф
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В Белом доме прокомментировали удары Ирана по иракскому Эрбилю
Белый дом: власти США считают удары КСИР по Эрбилю безрассудными и неточными
16 января 2024, 10:01

Фото: iStock/lucky-photographer

Американские власти признали удары Ирана на иракский город Эрбиль «безрассудными и неточными». Об этом следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эндриен Уотсон.
Она отметила, что власти США были проинформированы ходом событий, а также самостоятельно отслеживали ракеты, упавшие на севере Ирака и в северных регионах Сирии.

По словам Уотсон, американские солдаты и военные объекты США, находящиеся на этих территориях, не пострадали.

Власти США поддерживают контакт с чиновниками Ирака и Курдистана. Согласно первичной оценке произошедших событий, в США называют нанесённые иранской армией удары «безрассудными и неточными».

Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Ирака.

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#сша
#ирак
#иран
#атака
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Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договоренностям о Босфоре
16 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/alexnikit1981

Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может проходить через Босфор, исходя из соглашения о его использовании.
Турция всегда внимательно соблюдала данный договор. Об этом РИА Новости сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, когда комментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В новом докладе сказано, что нейтральные государства сохдадут военно-морскую оперативную группу в Черном море, чтобы сопровождать торговые суда, которые вывозят из региона зерно, а также удобрения.

«Этот форум сам по себе — не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек. Всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — это надувания щёк и просто ничего»,=говорит Андрей Климов.
По словам Климова, существуют правила морского судоходства, соглашение, определяющее правила прохождения Босфора, а всё остальное просто не имеет веса.

«Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», - отметил Андрей Климов.
Ранее Анкара сообщила, что пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».

«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон.

Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.

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#турция
#политика
#новости
#флот
#чёрное море
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Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа
Кандидат в президенты США Рамасвами принял решение снять свою кандидатуру
16 января 2024, 08:24

Фото: iStock/bizoo_n

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами принял решение покинуть президентскую гонку, об этом сообщает Bloomberg.
«Я принял решение выйти из президентской гонки», — цитирует агентство заявление Рамасвами.

Предприниматель также рассказал, что позвонил бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова. Рамасвами также выразил Трампу свою поддержку в президентской гонке.

Напомним, ранее в американском штате Айова прошло голосование, открывшее сезон предварительных выборов в стране. Победу в нём одержал Дональд Трамп, набравший около половины голосов избирателей.

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#сша
#президент
#выборы
#дональд трамп
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«Всё ещё не готовы»: Турция усомнилась в желании Запада урегулировать конфликт на Украине
Турция пока не видит намерений Запада в урегулировании украинского конфликта
16 января 2024, 08:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Анкара пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».
«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон. Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение той или иной «формулы мира» по Украине не имеет смысла без участия в переговорах России.

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#дипломат
#переговоры
#россия
#украина
#турция
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«Запечатать»: Трамп рассказал, что сделает с мигрантами в случае победы на выборах
Трамп заявил, что «запечатает» южную границу США, если победит на выборах
16 января 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентских выборах «запечатает» южную границу Соединённых Штатов. С таким заявлением политик выступил во время выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне.
«Мы намерены запечатать границу», — продекламировал Трамп.

Он также отметил, что если вновь займёт президентское кресло, то уровень миграции в стране достигнет показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на нынешнего главу Штатов Джозефа Байдена. Он заявил, что Байден — худший президент в истории США, который разрушает Америку, именно поэтому сейчас всем политическим силам и партиям необходимо объединиться, чтобы спасти страну от краха.

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#сша
#дональд джозеф мигранты
#выборы
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Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев в Айове
16 января 2024, 04:39

Фото: iStock/twinsterphoto

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии в Айове. Об этом сообщает NBC со ссылкой на предварительные результаты голосования.
В среднем Дональда Трампа поддержали около половины сторонников Республиканской партии. Ожидается, что борьба за второе место развернётся между экс-постпредом США при ООН Никки Хейли и губернатором Флориды Роном Десантисом.

Голосование в штате Айвова открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. Для определения кандидата республиканцы проводят очные конференции (кокусы).

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#сша
#голосование
#борьба
#байден
#трамп
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Филиппо: Германии нужна война с Россией
Филиппо: Германии необходима война с Россией, чтобы избежать социальный взрыв
16 января 2024, 03:47

Фото: iStock/photosvit

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германии нужны военные действия против России для наведения страха среди немцев, чтобы таким образом избежать социального взрывы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Филиппо предсказал в феврале 2024 года начало беспорядков, а в 2025 — их пик на фоне взрывных социальных волнений в ФРГ и в других странах.

По словам политика, военный план, который якобы разработан бундесвером, «очень точный» и направленный на внутреннюю аудиторию ЕС с целью предотвращения социального взрыва.

«Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — заключил Флориан Филиппо.

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#политика
#война
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#всу
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Экс-советник Кучмы Соскин: Соседи Украины объявили ей полную блокаду
16 января 2024, 03:25

Фото: iStock/BalkansCat

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина больше не может вести боевые действия, при этом соседние страны объявили ей абсолютную «блокаду». Об этом он сказал в своём блоге на YouTube.
«Формула мира», продвигаемая Киевом, предполагает восстановление территориальной целостности Украины, а также получение страной евроатлантических гарантий безопасности.

«Формула мира Зеленского — это фантазии. Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились», — убеждён Соскин.

По его словам, истощение ресурсов Киева накладывается на крайне жёсткую позицию соседних стран по отношению к Украине, так как фактически они объявили ей полную блокаду.

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#киев
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