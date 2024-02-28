Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, передает Strana.ua.
Украинский лидер охарактеризовал слова французского президента как «хороший знак».
27 февраля на пресс-конференции в Париже Макрон прокомментировал возможность отправки войск Европейского союза в Украину и не исключил такого сценария. Он также заявил, что западные союзники Украины создают объединение для поставки Киеву оружия дальнего радиуса действия.
Ранее слова Макрона были восприняты французским политиком Филиппо как объявление войны России.
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27 февраля на пресс-конференции в Париже Макрон прокомментировал возможность отправки войск Европейского союза в Украину и не исключил такого сценария. Он также заявил, что западные союзники Украины создают объединение для поставки Киеву оружия дальнего радиуса действия.
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Александр Климов