Фото: Wolfgang Rattay/Reuters
Назначение Александра Сырского командующим ВСУ было преступлением против Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, в такой ситуации страна не сможет удержать фронт.
Соскин назвал пустыми все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах. По его мнению, Запад не оказывает Киеву материальной помощи, а попытки получить поставки из США также не увенчались успехом.
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«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» – сказал Соскин.
«Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут», – отметил он.
Соскин назвал пустыми все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах. По его мнению, Запад не оказывает Киеву материальной помощи, а попытки получить поставки из США также не увенчались успехом.
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Александр Климов