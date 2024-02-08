Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского

От такой категории участников избирательного процесса, как наблюдатели, напрямую зависит легитимность выборов любого уровня. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она рассказала, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах президента России.