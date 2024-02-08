Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.
«Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. <…> Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским», — приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.
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