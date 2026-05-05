Землю ночью накрыл неожиданный удар с Солнца
На Земле в ночь на 5 мая началась магнитная буря после прихода выброса корональной плазмы. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН признали: прогноз сработал, хотя уверенности почти не было. Об этом пишет РИА Новости.
Пик пришелся на полночь. Геомагнитные возмущения достигли уровня G2, а это средняя буря по международной шкале. Источник всплеска ученые заметили еще 30 апреля. Речь идет о медленном выбросе плазмы с Солнца. Специалисты не ждали, что структура сохранится за долгий путь до нашей планеты.
Ночью в небе появились яркие полярные сияния. Их силу эксперты оценили на восемь баллов из десяти. По словам исследователей, это мог стать одним из последних шансов увидеть такое зрелище до осени. Сейчас вспышечная активность остается низкой. Однако через три дня на восточном крае Солнца покажется крупная активная область. Ученые не исключают новую волну возмущений. По текущему прогнозу, нынешняя буря уже завершилась и не вернется.
