Землю украинцев на приграничных территориях РФ начали конфисковывать

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Власти приграничных территорий РФ начали конфисковывать земельные участки, принадлежащие гражданам Украины в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом пишет Mash.
По данным издания, иностранные граждане не могут быть собственниками земли на приграничных территориях России. Такие участки начали выставлять на торгах. Сначала бывшим владельцам перечисляли деньги за проданные земли. Однако некоторые в ответных сообщениях начали писать, что полученные средства будут отправлять на нужды ВСУ. Тогда было принято решение направлять вырученные деньги в госказну по решению суда.
На сегодняшний день рассматривается не менее 20 таких дел. В Курской области – семь, в Белгородской – 10, и еще шесть в Брянской. В каждом случае собственниками являются не граждане РФ.
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