Актера Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам за поддержку СВО

Актер Владимир Машков (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
На Украине заочно приговорили к 10 годам колонии народного артиста России, актера Владимира Машкова за поддержку СВО. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале. Украинские власти, как отмечается, также конфисковали элитную квартиру в Одессе, которая якобы принадлежит Машкову.
«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — сказано в публикации.Актера заочно приговорили к сроку, обвинив по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».
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