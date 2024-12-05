В России конфисковали дом у иноагента-экстремиста Невзорова

Александр Невзоров (Фото: соцсети)
Дом и землю в Санкт-Петербурге отобрали у иноагента-экстремиста Александра Невзорова* по решению российского суда. Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 млн рублей.
Как передаёт Телеграм-канал Mash, Невзоров* переоформлял жилплощадь на жену и тёщу, но суд не признал сделки действительными, так как пентхаус является собственностью участников экстремистского объединения.
Ранее советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.
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* Внесён в списки иноагентов, террористов и экстремистов
Анастасия Ларина