Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома

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В Нидерландах правоохранители изъяли во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом информирует BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.
Уточняется, что полицейские осматривали вещи злоумышленников во время задержания. Согласно информации источника, сотрудников правоохранительных органов привлек гном, который лежал около других наркотических веществ, хотя место фигурки в саду.
Полицейские проверили садового гнома и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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