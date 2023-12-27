Землю в Подмосковье в 2023 году получили более 2,3 тыс многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Более 2,3 тыс многодетных семьей Подмосковья в 2023 году получили земельные участки. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Обеспечение многодетных семей земельными наделами – один из приоритетов нашего ведомства. В каждом муниципалитете также ведётся активная работа по формированию земельных участков. Лидеры по количеству выданных многодетным семьям участков в этом году – городские округа Электросталь, Протвино, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Коломна, Люберцы, Богородский, Ступино, Рузский и Воскресенск. Землю там получили 1,2 тыс семей с тремя и более детьми», – рассказала министр.Члены семьи Моториных получили участок на территории Богородского городского округа одними из первых в 2012 году. У Олега и Светланы – четверо детей.
«На участке построили дом с баней, активно занимаемся садоводством, выращиваем плодовые деревья и кусты. Очень любим создавать затейливые клумбы. Ещё любим зимние забавы, а во дворе своего дома можно придумать массу развлечений. Иметь свой дом – счастье», – поделилась Светлана Моторина.Семья Аксёновых получила участок в 2014 году в городском округе Щёлково. Юрий и Светлана воспитывают шестерых детей.
«Дом построили, но пока небольшой, мечтаем его расширить, чтобы у всех детей было по комнате. В Новый год обязательно загадаем такое желание», – сказал Юрий Аксёнов.Всего с 2011 года землю получили более 35,6 тыс семей из Московской области.
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Лора Луганская