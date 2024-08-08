Ж/д переезд в ступинском посёлке Малино перекроют на ночь

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Переезд через железнодорожные пути, расположенный рядом со станицей Малино в одноимённом посёлке городского округа Ступино, перекроют с вечера 8 до утра 9 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на окружное Управление автодорог, транспорта и связи.
«На участке железнодорожного пути будет проводиться ремонт — замена рельсошпальной решетки со вскрытием резинокордового настила. В связи с этим с десяти вечера 8 августа до пяти утра 9 августа переезд будет закрыт для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.Отмечается, что в том же режиме проходило перекрытие этого ж/д переезда в ночь на 8 августа.
Водителей просят принять во внимание временные ограничения и заранее выбирать пути объезда.
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