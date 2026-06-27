«Жара и похолодание»: Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Синоптик Ильин спрогнозировал москвичам жару до +30 в начале июля
Синоптик Прогностического центра «Метео» Александр Ильин представил прогноз погоды для Москвы на ближайшие дни.
В беседе с RT специалист сообщил, что конец июня и первые дни июля принесут в столицу жаркую и преимущественно сухую погоду.
«Будет преобладать солнечная погода, температура воздуха — до +25...+30 °C», — отметил он.Ильин уточнил, что такая температура удержится в городе практически всю неделю. Однако уже в четверг к региону приблизится холодный атмосферный фронт. В пятницу синоптик ожидает заметное снижение тепла: воздух прогреется только до +21…+26 градусов.
При этом специалист добавил, что дождей в первой половине недели практически не предвидится и лишь к концу рабочей недели возможны отдельные кратковременные осадки.