27 июня 2026, 11:33

Фото: iStock/ Daria Rozsokha

Согласно народному календарю, 28 июня отмечается Фитов день. Такое название появилось на Руси благодаря святому мученику Виту Римскому, чья память чтится православной церковью в эту дату. В народе святого прозвали Фитом, и праздник получил еще одно имя – Фит Овсяник, ведь к этому времени набирал силу овес. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ walencienne

Традиции дня

Фото: iStock/ Pretti

Народные запреты

Категорически запрещалось ходить к водоемам и купаться. Верили, что в этот день русалки и водяные особенно опасны. Они могли утащить неосторожного на дно. Даже приближаться к берегу считалось рискованным;

Верили, что в этот день русалки и водяные особенно опасны. Они могли утащить неосторожного на дно. Даже приближаться к берегу считалось рискованным; Нельзя было ходить далеко в лес или в незнакомые места в одиночку. Считалось, что в день Фита можно наткнуться на злых духов и не вернуться домой;

Считалось, что в день Фита можно наткнуться на злых духов и не вернуться домой; Нельзя было ссориться, повышать голос и выяснять отношения. Даже небольшой конфликт мог перерасти в затяжную вражду;

Даже небольшой конфликт мог перерасти в затяжную вражду; Незамужним девушкам строго запрещалось гадать на суженого , поскольку считалось, что это может навсегда лишить их возможности выйти замуж;

, поскольку считалось, что это может навсегда лишить их возможности выйти замуж; Категорически нельзя начинать новые дела и затевать крупные покупки. Люди верили, что начатое в этот день пойдёт «вкривь и вкось» и принесёт лишь убытки;

Люди верили, что начатое в этот день пойдёт «вкривь и вкось» и принесёт лишь убытки; Нельзя было оставлять ворота и калитки распахнутыми на ночь. Согласно приметам, через открытые проходы в дом проникает «ветряная беда», способная испортить урожай и здоровье скота.

Согласно приметам, через открытые проходы в дом проникает «ветряная беда», способная испортить урожай и здоровье скота. Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Путь, начатый на Фита, сулил препятствия и задержки, а возвращение домой могло затянуться.

Приметы

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes