День Фита 28 июня: почему нельзя начинать новые дела, ссориться и оставлять ворота открытыми, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 28 июня отмечается Фитов день. Такое название появилось на Руси благодаря святому мученику Виту Римскому, чья память чтится православной церковью в эту дату. В народе святого прозвали Фитом, и праздник получил еще одно имя – Фит Овсяник, ведь к этому времени набирал силу овес. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Фита – яркий пример переплетения древних славянских верований с православием. Наши предки считали 28 июня одним из самых непредсказуемых и опасных дней в году. Люди верили, что по земле ходят злые духи, способные причинить серьезный вред, а в водоемах царствует нечистая сила. Поэтому каждый шаг делали осознанно, а от походов к рекам и озерам старались воздерживаться. С приходом христианства наши предки начали искать спасения у святого, который при жизни боролся с бесами и исцелял больных.
Святой мученик Вит Римский родился на рубеже III–IV веков на острове Сицилия в знатной языческой семье. Его отец, сенатор Гилас, был богатым и влиятельным человеком. По преданию, ещё в детстве Вит уверовал во Христа под влиянием своего наставника Модеста и кормилицы Крискентии. Господь даровал ему дар чудотворения – он исцелял больных и обращал в христианство множество инаковерцев.
Во времена гонений при императоре Диоклетиане святой Вит отправился в Рим. Там он изгнал бесов из сына самого императора. Однако вместо благодарности правитель потребовал, чтобы Вит принес жертву римским богам. Святой отказался, за что был подвергнут жестоким мукам. Его бросали в котды с кипящим маслом и оловом, но он оставался невредим. Затем отрока бросили на съедение львам, но зверь покорно лёг у его ног. Во время пыток Вит воззвал к Богу, началось землетрясение, многие язычники погибли под обрушившимися зданиями, а Диоклетиан в страхе бежал. Позже Ангел снял мученика со столба и перенёс в Луканию, где он и предал дух Господу. Случилось это около 303 года.
В народной традиции образ бесстрашного юноши слился с заботой о хлебе насущном. Вита стали считать покровителем посевов, скота и семейного благополучия. Ему молились о защите урожая от града и засухи, о здоровье домашних животных, о мире и согласии в доме. В некоторых губерниях к святому обращались и за исцелением от нервных недугов и судорог из‑за старинных представлений о «трясучке» как о напасти, которую можно отвести молитвой.
Традиции дняУтро 28 июня встречали на рассвете. Считалось, что ранний подъем сулит успех в делах и хозяйстве. Женщины отправлялись в лес или поля собирать лечебные травы – крапиву, чистотел, лопух, мать-и-мачеху. Особую силу растения обретали, если собрать их до восхода солнца. Травы сушили и готовили целебные отвары для себя и питомцев.
Особое внимание уделяли скоту. Коров и лошадей выводили на пастбище только после того, как хозяин трижды обходил хлев с молитвой и окроплял углы святой водой. В ряде мест к дверям загонов привязывали пучки полыни — её горький запах, по поверью, отпугивал нечистую силу, способную навредить животным.
В этот день было принято проявлять щедрость и оказывать помощь нуждающимся. Наши предки верили: добрые дела вернутся сторицей, а жадность и скупость приведут к нищете. Остатки пищи со стола не выбрасывали, а отдавали животным и птицам – так сохраняли в доме счастье и достаток.
День Фита полагалось проводить в спокойствии и тишине, уделяя внимание домашним хлопотам и уборке. Мужчины занимались хозяйственными делами и ремонтом. Крестьяне старались не отвлекаться на шумные развлечения и избегали громкого смеха – считалось, что это может навлечь череду неудач. Вместо этого навещали родственников, делились радостью и оказывали поддержку близким.
Народные запреты28 июня наши предки соблюдали множество строгих запретов, чтобы не навлечь беду на себя и свой дом.
- Категорически запрещалось ходить к водоемам и купаться. Верили, что в этот день русалки и водяные особенно опасны. Они могли утащить неосторожного на дно. Даже приближаться к берегу считалось рискованным;
- Нельзя было ходить далеко в лес или в незнакомые места в одиночку. Считалось, что в день Фита можно наткнуться на злых духов и не вернуться домой;
- Нельзя было ссориться, повышать голос и выяснять отношения. Даже небольшой конфликт мог перерасти в затяжную вражду;
- Незамужним девушкам строго запрещалось гадать на суженого, поскольку считалось, что это может навсегда лишить их возможности выйти замуж;
- Категорически нельзя начинать новые дела и затевать крупные покупки. Люди верили, что начатое в этот день пойдёт «вкривь и вкось» и принесёт лишь убытки;
- Нельзя было оставлять ворота и калитки распахнутыми на ночь. Согласно приметам, через открытые проходы в дом проникает «ветряная беда», способная испортить урожай и здоровье скота.
- Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Путь, начатый на Фита, сулил препятствия и задержки, а возвращение домой могло затянуться.
Приметы
- Если 28 июня утром обильная роса — июль будет дождливым, а урожай — богатым;
- Туман над полем до полудня — к жаркой и сухой второй половине лета;
- Гром в День Фита — к затяжным дождям в июле;
- Если кузнечики стрекочут особенно громко — стоит ждать засушливых недель;
- Много мошкары над водой — к перемене погоды и скорым осадкам.