Синоптик раскрыл, какой погоды москвичам ждать в ноябре
Ноябрь в столичном регионе начнется с заметного похолодания. Уже с первых дней месяца температура в Москве и Подмосковье опустится до -2 градусов. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на синоптика Александра Ильина.
К концу первой декады в ночные часы местами ожидается до -2…-6 градусов. В эти же дни пройдет первый снег, а к 10 ноября, по словам специалиста, сформируется снежный покров.
Ранее климатолог рассказал, какая погода будет в России зимой. Глобальные климатические изменения вызвали оживленные дискуссии.
Кроме того, синоптик Татьяна Позднякова ответила, какой будет погода в Москве до конца недели. Подробности — в нашем материале.
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