Синоптик раскрыл, какой погоды москвичам ждать в ноябре

26 октября 2026, 16:13

Синоптик Ильин: В Москве в первой декаде ноября пойдет снег

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Ноябрь в столичном регионе начнется с заметного похолодания. Уже с первых дней месяца температура в Москве и Подмосковье опустится до -2 градусов. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на синоптика Александра Ильина.