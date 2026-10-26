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Синоптик раскрыл, какой погоды москвичам ждать в ноябре

Синоптик Ильин: В Москве в первой декаде ноября пойдет снег
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Ноябрь в столичном регионе начнется с заметного похолодания. Уже с первых дней месяца температура в Москве и Подмосковье опустится до -2 градусов. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на синоптика Александра Ильина.



К концу первой декады в ночные часы местами ожидается до -2…-6 градусов. В эти же дни пройдет первый снег, а к 10 ноября, по словам специалиста, сформируется снежный покров.

Ранее климатолог рассказал, какая погода будет в России зимой. Глобальные климатические изменения вызвали оживленные дискуссии.

Кроме того, синоптик Татьяна Позднякова ответила, какой будет погода в Москве до конца недели. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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