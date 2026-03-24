«Ждем в Горловке»: Милонов ответил Боне на призывы к его отмене

24 марта 2026, 17:28

Депутат Милонов пригласил Боню в Горловку после критики в свой адрес

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на критику со стороны телеведущей Виктории Бони пригласил ее в Горловку, чтобы показать, как живут обычные люди.





Ранее Боня призвала отменить депутата Милонова. По ее мнению, он не сделал ни одного полезного дела, поэтому ему нечего делать в ГД.



В разговоре с «Газетой.Ru» Милонов с сожалением отметил, что хотел бы пообщаться с женщиной, однако та обосновалась в Монако и совершенно далека от жизни обычных людей. Тем не менее депутат не прочь свозить Боню в Горловку, чтобы она смогла увидеть, «как живем мы в России, нормальные люди с большими семьями», а также побеседовать с бойцами СВО.





«Если у нее хватит мужества приехать с детьми пообщаться где-нибудь в районе Горловки, я с удовольствием забуду все ее слова. Я, правда, их и не помню. Скажу, что Виктория молодец, такая хорошая. Так что ждем ее в Горловке, в социальном центре реабилитации инвалидов», — подчеркнул Милонов.