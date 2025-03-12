«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»

Владимир Жириновский (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Владимир Жириновский делал свои прогнозы, опираясь на изучение истории, научной литературы, однако немало тех, кто связывает его пророчества с великим даром. Так, политик предсказал приход Барака Обамы, события 2014 года и начало военных конфликтов. Теперь стали известны новые предсказания, которые бывший лидер ЛДПР оставил в своих дневниках и архивных видеозаписях. Подробности – в материале «Радио 1».
Пророчества Жириновского
Жириновский был убежден в необходимости крепких отношений между Россией и США, о чем он не раз высказывался. Он полагал, что Европа утратила свою прежнюю силу, и что ключевые мировые решения будут приниматься лишь Америкой и Россией.
«Мы не должны допускать горячей фазы конфликта, ядерной войны между США и Россией. Если все штаты окажутся в ядерном пепле, а половина России будет гореть в аду, кто же от этого выиграет? Немцы, китайцы, японцы? Зачем нам это нужно? Пусть побеждают русские и американцы, пусть побеждают Путин и Трамп», — подчеркивал он.
Прогнозы Жириновского относительно Европы не были оптимистичными. В одном из своих дневников, показанных в программе «Пусть говорят», он утверждал, что к 2026 году мир столкнется с серьезными изменениями, предпосылки которых уже можно наблюдать.
Письмо Владимира Жириновского (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
«В 2026 году НАТО распадется, отношения России с Европой ухудшатся, а Америка вернется на свой континент, создав единое государство с Канадой и Мексикой», — писал Владимир Вольфович.
Политик предсказывал ключевые события в истории задолго до их осуществления. Количество его ярких и резких высказываний за время выступлений исчисляется сотнями, однако многие из них не воспринимались всерьез. Лишь три года назад, после его смерти, к ним начали проявлять большее внимание. Среди предсказаний Жириновского есть и такие, которые люди смогут оценить только через несколько десятков лет. Политик предсказывал исчезновение многих городов и масштабное переселение народов.
«Через 20–30 лет нас всех объединит ужасная экологическая катастрофа. Прибрежные города, такие как Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул и Таллин, окажутся под угрозой. Люди начнут перемещаться вглубь своих стран. В одном месте будет затоплено, в другом — жара, а где-то — холод. Это приведет к масштабному переселению народов и, как следствие, к конфликтам», — утверждал Жириновский.
Ванга (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Не приняла Ванга
В эфире программы «Пусть говорят» Игорь Никулин, который ранее работал помощником Владимира Жириновского, рассказал, как Ванга отказала в личном приеме политику.
«Это был март 1996 года. Была договоренность, но Ванга тогда сильно болела, у нее была онкология. Когда мы приехали, она сказала, что никого не принимает. Все пошли в гостиницу, а я задержался, хотел, чтобы меня с ней сфотографировали. Вышел мужчина и спросил, русский ли я, он сказал, что Ванга хочет со мной поговорить. Она заявила: "Скажи своему шефу, что он получит на выборах 6 процентов". Я пришел и сказал ему, что будет 6 процентов. Жириновский заявил, что она старая дура. В итоге 6 процентов и было», — вспоминает Никулин.
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Капсула с предсказаниями Жириновского
Известно, что при жизни политик заключил договор с Музеем современной истории. Он передал туда капсулу с предсказаниями, которую завещал вскрыть в 2030 году. Гости студии уверены, что помимо прогнозов, документы будут содержать обращение к потомкам.
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Анастасия Хохлова