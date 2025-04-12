«Ждули — особая категория»: Роза Сябитова рассказала об отношениях с заключенными

Исследования ученых показывают, что хобби, которые связаны с рукоделием, помогают справиться со стрессом, и наиболее эффективные из них — это моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом заявил профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик. По его словам, занятия, основанные на работе руками, позволяют переключиться и успокоиться.