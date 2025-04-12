«Ждули — особая категория»: Роза Сябитова рассказала об отношениях с заключенными

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Российская телеведущая, сваха Роза Сябитова высказалась о девушках, которые выбирают заключенных в качестве партнеров. По ее словам, это особая категория женщин, большинство из них обладают заниженной самооценкой.
«Ждули — это особая категория женщин. Я не знаю, в каком процентном соотношении, но их очень мало. В основном это женщины с заниженной самооценкой, как правило, тяжелой судьбой, потому что все проблемы из детства. Недолюбленные мужчины, которые сидят за решеткой, в принципе, неплохие психологи», — заметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.Сябитова отметила, что такие женщины воспринимают себя как героинь и спасительниц, считая, что они смогут изменить человека и верят в его невиновность. Однако такие отношения чаще всего заканчиваются печально, добавила она.
«Хорошие девушки из хороших семей с правильным воспитанием, те, кто знают, что происходит с их детьми, и стараются их наставить на правильный путь, не попадут в такие отношения. В общем-то, это единичные случаи», — заключила сваха.Читайте также:
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