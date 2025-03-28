Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой

Лариса Гузеева (Фото: Telegram @larisaguzeevaof)
Заслуженная артистка России, ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала совместное фото без макияжа с Юлией Паршутой, которое они сделали во время случайной встречи.
«Я так люблю Юлю, что такая мелочь, как неудачное фото (но кто же знал, что мы увидимся), не заставит меня удалить или отфотошопить нас, случайно столкнувшихся! Юля! Твори! Радуй! С уважением и восхищением!» — написала Гузеева в соцсети.
Лариса Гузеева и Юлия Паршута (Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_)65-летняя Гузеева не любит, когда ее фотографируют без макияжа, а в свои соцсети выкладывает фотографии с фотошопом.
Ранее телеведущая призналась, что считает себя неидеальной матерью и совершила много ошибок во время воспитания своих детей. У Гузеевой есть сын Георгий, которому сейчас 32 года, и дочь Ольга. Девушке 24 года.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова