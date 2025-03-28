Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой

28 марта актрисе Ольге Копосовой исполняется 55 лет. Она обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». На долю артистки выпало немало испытаний, но даже после нелегкой борьбы с раком она сохраняет бодрость духа и продолжает сниматься.