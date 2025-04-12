«Я в гадюшнике!»: Роза Сябитова обвинила Натана в подлости на шоу «Сокровища императора»

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Сваха Роза Сябитова не стала подчиняться правилам рэпера Натана и призвала других быть настойчивее на шоу «Сокровища императора» на ТНТ, сообщило издание Starhit.
Пару на проекте рэперу составила певица Ирина Дубцова.
Согласно правилам, каждую неделю приезжают два новых участника вместо покинувших шоу — и так до самого конца. В следующем выпуске на проект прибудет Роза Сябитова с сыном Денисом. Сваха сильно взбунтовалась, услышав, что им, как новеньким, придется принять фигурку. Она обвинила музыканта в подлости, а иных — в слабоволии.
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Натан взял на себя роль лидера и убедил участников принять идею — вручать новеньким фигурку черной кошки, дабы помешать их команде преуспеть.
Согласно правилам, каждую неделю приезжают два новых участника вместо покинувших шоу — и так до самого конца. В следующем выпуске на проект прибудет Роза Сябитова с сыном Денисом. Сваха сильно взбунтовалась, услышав, что им, как новеньким, придется принять фигурку. Она обвинила музыканта в подлости, а иных — в слабоволии.
«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр Вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал», — возмущалась сваха.
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Ольга Енгалычева