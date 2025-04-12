«Я в гадюшнике!»: Роза Сябитова обвинила Натана в подлости на шоу «Сокровища императора»

Российская актриса театра и кино Елена Корикова была несравненной звездой начала 2000-х. Обворожительная блондинка до сих пор ассоциируется у многих с Анной Платоновой из сериала «Бедная Настя». Она активно работала в киноиндустрии, снималась для журналов и клипов известных исполнителей, а потом внезапно пропала из поля зрения публики. О жизни и творчестве актрисы, а также о причинах её ухода из профессии читайте в материале «Радио 1».