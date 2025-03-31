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Белый гроб, воинские почести и венок от Путина: как прошли похороны военкора Анны Прокофьевой

На Троекуровском кладбище с воинскими почестями похоронили военкора Прокофьеву
Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

В Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких журналистки, коллег и военных. Уважение к погибшей, а также сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин. Подробнее о траурном дне расскажет «Радио 1».

Как Анна Прокофьева ушла из жизни?

Анна погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя свою работу. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине. Анне было 35 лет, и она знала, каково это — трудиться в горячих точках, какие риски это влечет. Однако это не останавливало ее от исполнения профессионального долга.

Анна Прокофьева (Фото: кадр видео Telegram @zhurnalistka_z)

После трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте. Оператор Дмитрий Волков, коллега Анны, получивший ожоги и травмы в том же инциденте, борется за жизнь в больнице. Его спасают врачи НИИ имени Склифосовского.

Прощание с военкором

Траурное мероприятие началось в 13:30 по мск. На Троекуровском кладбище собрались родные, друзья, коллеги с канала «Россия 1» и других СМИ, а также бойцы 155-й бригады морской пехоты, называвшие Анну сестрёнкой. Многие из собравшихся плакали.

Президент РФ Владимир Путин прислал на прощание с военкором Прокофьевой венок.



Похороны прошли с воинскими почестями: белый закрытый гроб, гимн России и ружейный залп. У могилы раздалось три выстрела в воздух.

Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

Гендиректор канала Константин Эрнст отметил, что Анна всегда стремилась защищать Родину. По его словам, девушка была готова на риски, чтобы вести репортаж с передовой — когда ее отправили работать в тыл, она заявила о планах уволиться.

«Я тогда увольняюсь и заключу контракт, сказала», — передает слова Эрнста о военкоре «АиФ».

Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)

Память об Анне

Телеведущий Первого канала Руслан Осташко назвал победу в спецоперации единственным способом почтить труд коллеги, ведь она работала ради страны, а не карьеры.

Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
«Победа, победа, победа. (...) Она там была для того, чтобы мы победили», — сообщил он в интервью News.ru, говоря, что надо не «мстить», а стремиться к справедливости.
Сначала в гибель Прокофьевой ему не верилось. Молодая, талантливая, красивая девушка, у которой еще вся жизнь была впереди — вот как Осташко думал об Анне, поэтому новости о ее смерти стали большим шоком. В эфир, который у Руслана должен был начаться через 20 минут после новости о смерти Анны, выходить было тяжело.

Анна Прокофьева (Фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Волонтёр Александра Айдынбекова с позывным Яга предложила поставить памятник в честь журналистки, а первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов сообщил, что Анну решили посмертно наградить орденом Мужества.

Ее имя останется символом отваги и любви к своей стране.

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Силы ВСУ атаковали Калужскую область
SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Калужскую область, дроны сбили у военного аэродрома
31 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ВСУ атаковали Калужскую область беспилотниками. Системы ПВО РФ сбили их в районе поселка Шайковка. Предположительно, атака БПЛА была нацелена на военный аэродром, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
Местные жители поселка Шайковка сообщили о громких взрывах в небе, предположительно связанных с перехватом дронов. Данные о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.

Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».

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На Украине полицейские мобилизовали мужчину на глазах у его жены и пятилетнего сына
В Хмельницком полицейские мобилизовали украинца на глазах у семьи
30 марта 2025, 22:53

Фото: iStock/olegda88

Полицейские вместе с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали на улице мужчину на глазах у его жены и ребёнка. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что это очередной случай «жёсткой мобилизации». Сотрудники полиции вместе с военкомами на улице в городе Хмельницкий остановили мужчину, который шёл с семьей. Ему сразу же заломили руки и повалили его на землю. При этом мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке, а также уточнял, что не находится в розыске.

Эту информацию подтвердила его супруга, которая пыталась отбить мужа, но ей не удалось этого сделать. Всё происходило на глазах у пятилетнего мальчика, который в слезах умолял маму спасти отца.

В итоге мужчину увезли в неизвестном направлении. Вероятнее всего, его сразу же отправят ​в зону боевых действий.

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Президент Финляндии предложил Трампу назначить дату прекращения огня на Украине
Стубб предложил Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля
30 марта 2025, 21:46

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу назначить 20 апреля датой прекращения огня на Украине. Об этом финский политик сообщил в ходе пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что позиция Финляндии заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня на Украине, однако для этого нужна конкретная дата. Определение чёткой даты, по его мнению, станет важным шагом к реализации перемирия.

Стубб предложил 20 апреля, поскольку именно в этот день православные и католики отмечают Пасху в этом году, а также исполняется три месяца с момента вступления Трампа в должность президента США.

Также финский лидер подчеркнул, что терпение Трампа по отношению к России «иссякает», но у Штатов имеются «далеко идущие планы» на случай, если Москва «откажется от перемирия».

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В Курской области ликвидировали 25-летнего швейцарского наёмника с судимостью
30 марта 2025, 21:42

Фото: iStock/sezer ozger

В Курской области ликвидирован 25-летний гражданин Швейцарии, состоящий в Интернациональном легионе Украины. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.
Отмечается, что военный латиноамериканского происхождения, но был усыновлён семьёй из Швейцарии. В подростковом возрасте он пережил смерть приёмной матери, что негативно сказалось на его психике. Несколько раз юноша лечился в психиатрической клинике.

Также в довольно раннем возрасте у него начались проблемы с законом, из-за чего он оказался в исправительном центре для несовершеннолетних.

Видимо, пережив всё это, молодой человек решил пойти дальше и отправился на Украину. Хотя формально люди с судимостью не могут заключать контракт с ВСУ в Швейцарии, но ему как-то удалось обойти эти ограничения.

В своих соцсетях он рассказывал о жизни на фронте и боялся, что больше никогда не вернётся на родину после переброски в Курскую область.

СМИ не раскрывают личность наёмника, однако ресурс TrackANaziMerc выяснил, что речь идёт о Хьюго Эдин Джоне Дизеренсе с позывным «Силвер». Его бросили товарищи в Викторовке. Он стал первым ликвидированным в Курской области швейцарским наёмником.

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#сми
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В Киеве избили бойца ВСУ за замечания о русской музыке в публичном месте
30 марта 2025, 20:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили за замечание компании, прослушивающей музыку на русском языке в публичном месте. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что конфликт между военным ВСУ и компанией отдыхающих граждан произошёл в минувшую субботу. Мужчина наехал на киевлян, которые слушали русскую музыку, после чего произошла драка. В результате бойцу нанесли телесные повреждения.

Волонтёр ВСУ Марьяна Чикало в своих соцсетях опубликовала пост, в котором представила подробности произошедшего. Она утверждает, что пострадавший военный, его супруга и она сама «едва не были забиты до смерти» после того, как сделали замечание.

Напомним, что 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по государственному и международному законодательству отсутствуют правовые основания для введения ограничений на прослушивание композиций российских исполнителей.

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