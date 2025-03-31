Белый гроб, воинские почести и венок от Путина: как прошли похороны военкора Анны Прокофьевой

Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)
В Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких журналистки, коллег и военных. Уважение к погибшей, а также сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин. Подробнее о траурном дне расскажет «Радио 1».
Как Анна Прокофьева ушла из жизни?Анна погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя свою работу. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине. Анне было 35 лет, и она знала, каково это — трудиться в горячих точках, какие риски это влечет. Однако это не останавливало ее от исполнения профессионального долга.
Анна Прокофьева (Фото: кадр видео Telegram @zhurnalistka_z)После трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте. Оператор Дмитрий Волков, коллега Анны, получивший ожоги и травмы в том же инциденте, борется за жизнь в больнице. Его спасают врачи НИИ имени Склифосовского.
Прощание с военкоромТраурное мероприятие началось в 13:30 по мск. На Троекуровском кладбище собрались родные, друзья, коллеги с канала «Россия 1» и других СМИ, а также бойцы 155-й бригады морской пехоты, называвшие Анну сестрёнкой. Многие из собравшихся плакали.
Президент РФ Владимир Путин прислал на прощание с военкором Прокофьевой венок.
Похороны прошли с воинскими почестями: белый закрытый гроб, гимн России и ружейный залп. У могилы раздалось три выстрела в воздух.
Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)
Гендиректор канала Константин Эрнст отметил, что Анна всегда стремилась защищать Родину. По его словам, девушка была готова на риски, чтобы вести репортаж с передовой — когда ее отправили работать в тыл, она заявила о планах уволиться.
«Я тогда увольняюсь и заключу контракт, сказала», — передает слова Эрнста о военкоре «АиФ».
Церемония прощания с военкором Анной Прокофьевой (Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева)
Память об АннеТелеведущий Первого канала Руслан Осташко назвал победу в спецоперации единственным способом почтить труд коллеги, ведь она работала ради страны, а не карьеры.
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
«Победа, победа, победа. (...) Она там была для того, чтобы мы победили», — сообщил он в интервью News.ru, говоря, что надо не «мстить», а стремиться к справедливости.Сначала в гибель Прокофьевой ему не верилось. Молодая, талантливая, красивая девушка, у которой еще вся жизнь была впереди — вот как Осташко думал об Анне, поэтому новости о ее смерти стали большим шоком. В эфир, который у Руслана должен был начаться через 20 минут после новости о смерти Анны, выходить было тяжело.
Анна Прокофьева (Фото: Telegram @zhurnalistka_z)
Волонтёр Александра Айдынбекова с позывным Яга предложила поставить памятник в честь журналистки, а первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов сообщил, что Анну решили посмертно наградить орденом Мужества.
Ее имя останется символом отваги и любви к своей стране.
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