Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником

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В США арестовали двух учительниц из Джорджии, которые совратили одного и того же ученика. Им вменяют секс с подростком как в стенах школы, так и за её пределами. Информацию об деле опубликовали в New York Post.
Расследование началось ещё летом. Бонни Элизабет Браун, 25 лет, и Шерри Делле Молдин, 60 лет, работали в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в Силоаме. Браун сама училась в этой школе и в 2016 году стала королевой выпускного. Школа небольшая, в ней преподают всего 12 человек.
Бонни задержали 21 марта, а Шерри — через два дня, и обеих обвиняют в растлении малолетнего с отягчающими обстоятельствами. Ученик рассказал, что совращения и домогательства «происходили неоднократно».
Женщины преподавали в школе не первый год, следствие подозревает, что у них могли быть другие жертвы. Одну из учительниц ранее уже вызывали к дирекции учебного заведения из-за подозрительных связей с учеником. Сама школа утверждает, что ни одна из женщин уже не работала в ее стенах на момент начала расследования их преступлений.
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Бонни задержали 21 марта, а Шерри — через два дня, и обеих обвиняют в растлении малолетнего с отягчающими обстоятельствами. Ученик рассказал, что совращения и домогательства «происходили неоднократно».
Женщины преподавали в школе не первый год, следствие подозревает, что у них могли быть другие жертвы. Одну из учительниц ранее уже вызывали к дирекции учебного заведения из-за подозрительных связей с учеником. Сама школа утверждает, что ни одна из женщин уже не работала в ее стенах на момент начала расследования их преступлений.
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Мария Моисеева