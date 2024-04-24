Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями

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Женщина, пожелавшая уменьшить грудь, столкнулась с неожиданными последствиями. Стою историю она рассказала на форуме Reddit.
После знакомства с будущим мужем женщина начала задумываться об операции по уменьшению груди, так как сомневалась в своей привлекательности. На что мужчина ответил, что она ни в каких пластических операциях не нуждается, и порекомендовал разобраться в причинах появления подобных мыслей.
Спустя три года отношений пара поженилась. Их жизнь складывались отлично, до тех пор, пока у жены не началась депрессия. Несмотря на поддержку супруга, она вновь начала сомневаться в собственной красоте и вернулась к мысли об уменьшении груди.
Об операции женщина рассказала супругу только за неделю до даты хирургического вмешательства. Свою скрытность она объяснила тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но желает обсудить эту ситуацию после восстановления.
Через время женщина заметила ладное, когда они занялись сексом в первый раз после операции.
Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это сможет помочь.
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Спустя три года отношений пара поженилась. Их жизнь складывались отлично, до тех пор, пока у жены не началась депрессия. Несмотря на поддержку супруга, она вновь начала сомневаться в собственной красоте и вернулась к мысли об уменьшении груди.
Об операции женщина рассказала супругу только за неделю до даты хирургического вмешательства. Свою скрытность она объяснила тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но желает обсудить эту ситуацию после восстановления.
Через время женщина заметила ладное, когда они занялись сексом в первый раз после операции.
«Обычно мы предпочитаем разные позы во время секса, но мне показалось, что в этот раз он предпочитал исключительно догги-стайл или позу обратной наездницы. Я поняла, что у нас проблемы, когда один раз обернулась и почувствовала, как он обмяк. Как только он увидел мою грудь, все кончилось», — поделилась пользовательница.Женщина заявила супругу, что не позволит вести себя так, чтобы она «чувствовала себя уродливой» и что ему придется смириться с ее новой грудью. Мужчина ответил ей, что у всех поступков есть последствия. В итоге у пары начали конфликты, которые переросли в сон на разных кроватях.
«Все вышло совсем не так, как предполагалось. Я думала, что буду счастлива, но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя хуже. У меня такое ощущение, что я взяла красивую часть себя и избавилась от нее, потому что мне казалось, что это сделает меня счастливой. (…) Я просто смотрю на свою грудь и плачу. Я вижу шрамы и думаю, какая я теперь маленькая», — посетовала она.Она также добавила, что поняла, насколько конфликт серьезен, только когда увидела пост супруга на Reddit, в котором тот упомянул о разводе.
Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это сможет помочь.
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Алина Юрчак