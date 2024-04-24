Радио1
Главная / Новости / Общество/ Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями

Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями

24 апреля 2024, 04:15
Фото: istock / dolgachov

Фото: istock / dolgachov

Женщина, пожелавшая уменьшить грудь, столкнулась с неожиданными последствиями. Стою историю она рассказала на форуме Reddit.
После знакомства с будущим мужем женщина начала задумываться об операции по уменьшению груди, так как сомневалась в своей привлекательности. На что мужчина ответил, что она ни в каких пластических операциях не нуждается, и порекомендовал разобраться в причинах появления подобных мыслей.

Спустя три года отношений пара поженилась. Их жизнь складывались отлично, до тех пор, пока у жены не началась депрессия. Несмотря на поддержку супруга, она вновь начала сомневаться в собственной красоте и вернулась к мысли об уменьшении груди.



Об операции женщина рассказала супругу только за неделю до даты хирургического вмешательства. Свою скрытность она объяснила тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но желает обсудить эту ситуацию после восстановления.

Через время женщина заметила ладное, когда они занялись сексом в первый раз после операции.

«Обычно мы предпочитаем разные позы во время секса, но мне показалось, что в этот раз он предпочитал исключительно догги-стайл или позу обратной наездницы. Я поняла, что у нас проблемы, когда один раз обернулась и почувствовала, как он обмяк. Как только он увидел мою грудь, все кончилось», — поделилась пользовательница.
Женщина заявила супругу, что не позволит вести себя так, чтобы она «чувствовала себя уродливой» и что ему придется смириться с ее новой грудью. Мужчина ответил ей, что у всех поступков есть последствия. В итоге у пары начали конфликты, которые переросли в сон на разных кроватях.

«Все вышло совсем не так, как предполагалось. Я думала, что буду счастлива, но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя хуже. У меня такое ощущение, что я взяла красивую часть себя и избавилась от нее, потому что мне казалось, что это сделает меня счастливой. (…) Я просто смотрю на свою грудь и плачу. Я вижу шрамы и думаю, какая я теперь маленькая», — посетовала она.
Она также добавила, что поняла, насколько конфликт серьезен, только когда увидела пост супруга на Reddit, в котором тот упомянул о разводе.

Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это сможет помочь.

Читайте также:

В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса

Названы самые травмоопасные позы в сексе

«Искусство, а не реальность»: Сексолог о развитии психических заболеваний у любителей порно

#конфликт
#сон
#женщина
#жизнь
#пост
#мужчина
#операции
#депрессия
Глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств
Глава Минздрава Крыма допустил, что покинет пост из-за срыва поставок препаратов
24 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский прокомментировал ситуацию с жалобами на якобы прекратившиеся поставки медикаментов в регион. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Как утверждает министр, в 2024 году для обеспечения граждан льготными препаратами была запланирована закупка около 1100 позиций. На сегодняшний день проведена закупка 955 наименований.

Скорупский добавил, что сейчас идёт приём 30 позиций лекарства в большом количестве, на что потребуется дополнительное время.

В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним проведут процедуру закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Все списки опубликованы на сайте Минздрава Крыма. Скорупский принес извинения крымчанам за нарушение сроков поставки медикаментов, которые ожидались в начале года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – заявил министр.
Читайте также:

Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей

Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России

Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»

#нарушение
#крым
#министр
#регион
#препараты
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом
Turkish Airlines перевела памятку на русский для транзитных пассажиров из РФ
24 апреля 2024, 00:57

Фото: istock / Sitikka

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку, которая разъясняет пассажирам правила въезда в страны Латинской Америки. Текст опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.
В частности, в тексте сообщается про дополнительные меры проверки, применяемые к пассажирам, направляющимся в Мехико, Канкуну, Каракас, Гавану, Боготу, и Сан-Паулу.

К примеру, для въезда в Мексику пассажиру необходимо иметь электронную визу и билет в обратную сторону. Также на момент прибытия у туриста должен быть забронирован номер в гостинице на все время нахождения в стране.

До этого посольство РФ в Турции порекомендовало не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».

Читайте также:

Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей

Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России

Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
#проверки
#билет
#русский язык
#страны
#правила
#рейсы
#авиакомпания
#авиакомпании
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей
23 апреля 2024, 23:08

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Жителям Подмосковья с начала года выплатили по социальным контрактам порядка 50 млн рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала 2024 года в регионе заключили около 300 соцконтрактов, половина – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тыс. рублей. Всего в рамках этой меры поддержки уже выплатили почти 50 млн рублей», – привели в пресс-службе слова первого зампреда областного правительства Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, социальный контракт – это помощь в преодолении трудной жизненной ситуацию или в открытии собственного дела. Размер выплат по такому контракту составляет от 60 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.

Читайте также:

Срок заключения договора на ветеринарные услуги в Подмосковье сократили до двух дней

Дмитровский завод кормов для питомцев вошёл в нацпроект «Производительность труда»

На подмосковном агрофоруме презентовали фермерский проект для рестораторов
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
23 апреля 2024, 22:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский модернизируют систему теплоснабжения. На это может потребоваться около 820 млн рублей, заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Так, в 2024-2026 годах в муниципалитете запланирован капремонт участков теплосети от ТЭЦ-22 по ул. Энергетиков до Центральной бойлерной на ул. Академика Жукова. Также обсуждается вопрос капитального ремонта шести центральных тепловых пунктов.

Кроме того, в мае – июне 2024 года на тепловых сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которых примут решение о включении дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.
«После того, как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на 310 км сетей региона. Участки, где выявят порывы, дополнительно включим в госпрограмму и начнём ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Как напомнили в министерстве, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял беспрецедентное решение не дожидаться начала реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, так как её перенесли на 2025 год, а сформировать региональную госпрограмму и немедленно начать её выполнение.

По словам Хромушина, работы со стартом реализации в этом году запланированы в 42 муниципалитетах. Задача – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов и не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию.

Читайте также:

В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры

Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ

Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах
#евгений хромушин
#андрей воробьёв
#губернатор
#минэнерго мо
#теплотрасса
#капремонт
#дзержинский
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников
23 апреля 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В парках Московской области подготовили 32 места для проведения пикников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории области оборудовали 32 зоны пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарными мангалами, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки. В 14 парках находятся пикниковые зоны без мангала», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По его словам, все места для пикников оснащены урнами для мусора и информационными щитами с правилами использования данной локации.

Адресный перечень всех пикниковых зон в парках можно на сайте министерства.

Читайте также:

Парки Подмосковья уже наполовину подготовили к летнему сезону

В Московской области идет подготовка парков к летнему сезону

Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»
#михаил хайкин
#пикники
#шашлыки
#парки
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к сладкому
Диетолог Лесникова: тяга к сладкому может говорить о дефиците железа в организме
23 апреля 2024, 20:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Диетолог Наталья Лесникова в интервью «Известиям» рассказала о проблемах, которые могут свидетельствовать о тяге к сладкому, а также предложила советы по ограничению потребления сахара.
«Сам по себе сахар не является вредным, но продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к увеличению веса», — пояснила она.
По ее словам, крайне важно контролировать потребление сахара, особенно когда речь идет о жидких калориях, таких как лимонады и упакованные соки. Лесникова выделила различные типы углеводов: сложные, которые обеспечивают длительное чувство сытости, и простые, которые могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови и чувство голода.

По мнению диетолога, тяга к сладкому может быть обусловлена разными факторами: чрезмерным потреблением сахара, дефицитом витаминов и минералов, гормональным дисбалансом, хроническим недосыпом и высоким уровнем стресса.

Читайте также:

Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка
#продукты
#диетолог
#сахар
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках
23 апреля 2024, 20:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники коммунальных служб Каширы участвуют в месяце чистоты и благоустройства. На прошлой неделе они провели субботники, рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно на субботники выходят коммунальные службы, предприятия и жители округа. Они восстанавливают нормативное состояние объектов после осенне-зимнего периода», – говорится в сообщении.
По данным администрации, на этот раз более 100 участников провели работы по очистке газонов, уборке мусора, мытью территорий города и отдалённых населенных пунктов.

Читайте также:

В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек

В Кашире усилят работы по ремонту дорог

Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
#субботник
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#кашира
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный колледж стал лауреатом Национальной премии по профориентации
23 апреля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Красногорский колледж стал победителем Национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Эта премия – часть проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Награждение лауреатов состоялось на ВДНХ. Подмосковный колледж первенствовал в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». Проект «Профессии мужества и отваги» на конкурсе представила директор Волоколамского филиала Наталья Вязовская», – отметили в министерстве.
Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать профессию. На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые боролись за победу в 25 номинациях. Их авторами стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в сфере профориентации, разработчики индивидуальных школьных проектов.

Читайте также:

Подмосковный проект по профориентации вышел в финал Национальной премии

Шесть представителей Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»

Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
#минобразования мо
#премия
#вднх
#профориентация
#школьники
#колледж
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
23 апреля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Музыкальный руководитель из Каширы Виктория Медведева стала победительницей регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проводили в Московском областном центре дошкольного образования городского округа Орехово-Зуево. За победу боролись 52 педагога дошкольных отделений. Каширу представляла музыкальный руководитель школы №9 Виктория Медведева. По итогам первой недели подвели итоги двух конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», где участники представили опыт работы, и мастер-класса «Мастерская педагога», – говорится в сообщении.
Медведева оказалась лучшей в номинации «Обучение в движении – обучение в радости». В администрации поздравили с победой Викторию Валерьевну и весь коллектив общеобразовательного учреждения.

Читайте также:

В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек

В Кашире усилят работы по ремонту дорог

В Кашире построят блочно-модульную котельную
#кашира
#педагоги
#образование
#конкурс
#воспитатель
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф