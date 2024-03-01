Жена Алибасова рассказала о состоянии здоровья продюсера

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Жена продюсера Бари Алибасова, Елена, в интервью RT поделилась информацией о состоянии его здоровья. По ее словам, он уже вернулся домой и чувствует себя нормально.
«Все в порядке, мы уже дома, вернулись еще вчера. Все нормально, мы радуемся тому, что снова дома. Я даже устала. Мы уже обедаем, готовим обед, он занимается нашим псом Кузькой — собака в шоке. Она не может понять, где ее хозяин? Она не отходит от него», — поделилась собеседница RT.Она также отметила, что у Алибасова «хорошее настроение, все в порядке».
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