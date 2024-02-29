Бари Алибасов после инсульта дезориентирован и зовёт жену

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28 февраля продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был доставлен в отделение неврологии после инсульта. По словам источника Рен ТВ, знакомого с ситуацией, 76-летний артист сейчас находится в состоянии дезориентации и постоянно ищет свою жену.
В настоящее время Алибасов проходит лечение в отделении неврологии, где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое. Он не понимает, где находится, и имеет слабую реакцию на внешние раздражители. Кроме того, продюсер испытывает сильную головную боль и слабость во всем теле.
Обследование выявило у Алибасова признаки ишемии в левом полушарии головного мозга. Ишемия – это кислородное голодание, вызванное недостаточным притоком крови к органу.
Бари Алибасов в 1966 году основал группу «Интеграл», в 1989 году её распустил и провёл кастинг для новой группы, которую назвал «На-На». 4 июня 2019 года, СМИ сообщили, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с химическим ожогом пищевода, предположительно, жидкостью для прочистки труб. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения якобы перепутал бутылку сока с химическим средством. Некоторые селебрети высказали тогда сомнения по поводу его отравления.
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«Алибасов всё время зовёт жену», – рассказал источник .
Бари Алибасов в 1966 году основал группу «Интеграл», в 1989 году её распустил и провёл кастинг для новой группы, которую назвал «На-На». 4 июня 2019 года, СМИ сообщили, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с химическим ожогом пищевода, предположительно, жидкостью для прочистки труб. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения якобы перепутал бутылку сока с химическим средством. Некоторые селебрети высказали тогда сомнения по поводу его отравления.
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Сергей Калугин