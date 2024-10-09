В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск
13 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдёт спектакль «Пушкин. Дорожные истории» в рамках проекта «Театр в усадьбах». Спектакль будет представлен театром на Литейном, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В первом действии зрители увидят постановку «Станционный смотритель» по одноимённой повести из цикла «Повести Белкина», которую можно считать сентиментальным шедевром. Сюжет разворачивается вокруг извечного конфликта поколений, поиска романтической любви и счастья, независимо от цены, которую приходится платить.
Во второй акте спектакля гости увидят постановку «Граф Нулин» — пародию на изящную поэму Александра Пушкина «В два утра». Здесь лёгкая ирония сочетается с острым юмором, а спектакль наполнен вокальными номерами, сочетающими старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярных оперетт.
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Во второй акте спектакля гости увидят постановку «Граф Нулин» — пародию на изящную поэму Александра Пушкина «В два утра». Здесь лёгкая ирония сочетается с острым юмором, а спектакль наполнен вокальными номерами, сочетающими старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярных оперетт.
«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны», — рассказал режиссёр-постановщик Сергей Морозов.
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Дайана Хусинова