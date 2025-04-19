Жена Боярского озвучила причину госпитализации актёра

Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан (фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Актёра Михаила Боярского госпитализировали из-за опасений возможного развития пневмонии после полученной травмы. К счастью, этого удалось избежать, сообщила в беседе с ТАСС его супруга, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.
Народная артистка России отметила, что в результате ушиба лёгкого есть вероятность развития пневмонии, поэтому врачи приняли решение поместить Боярского в больнице, чтобы предотвратить это.
Ранее стало известно, что актёр упал в театре в минувшее воскресенье. У Боярского диагностировали ушиб лёгкого и перелом ребра.
Луппиан добавила, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо, его могут выписать уже на предстоящей неделе.
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Ранее стало известно, что актёр упал в театре в минувшее воскресенье. У Боярского диагностировали ушиб лёгкого и перелом ребра.
Луппиан добавила, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо, его могут выписать уже на предстоящей неделе.
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Анастасия Чинкова