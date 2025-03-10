Родились два мальчика не от жены: Михаил Боярский раскрыл правду о сыне-депутате и заявил о рождении внуков

Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан, сын Сергей Боярский и внучка Екатерина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Семья Боярских часто оказывается в поле зрения общественности. Это неудивительно: Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан и дочь Елизавета принадлежат миру кино и театра, а сын Сергей — председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. О том, что скрывают представители знаменитой фамилии, читайте в материале «Радио 1».
Патриархальный уклад семьи
Сын Сергей появился на свет, когда его отец уже блистал на экранах и театральной сцене, покоряя сердца миллионов своим талантом и харизмой. Его супруга Лариса, также выступавшая в театре, после рождения первенца больше времени стала посвящать дому и воспитанию ребёнка.
Полной идиллии, увы, в доме Боярских не было – между его обитателями то и дело вспыхивали конфликты. Причиной тому стали неукротимый нрав Михаила Сергеевича, его бурная жизнь вне дома, актёр не представлял свой досуг без шумных компаний друзей и коллег. По слухам, Боярский не был верен своей супруге.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан в спектакле «Смешанные чувства» (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Когда Сергею исполнилось пять лет, в семье родилась Елизавета, очаровательная девочка с милыми ямочками на щеках. Дети Михаила Сергеевича оказались совершенно разными по характеру и темпераменту. Елизавета — артистическая натура, она стала одной из самых востребованных актрис современного российского кинематографа. Сергей же изначально не стремился идти по стопам отца и матери да и актёрскими данными, по мнению многих, не обладал. Некоторые критики даже утверждают, что и Елизавете не достает актёрского мастерства, что в профессионализме она уступает своим родителям.
После окончания Второй Санкт-Петербургской гимназии Сергей избрал для себя путь государственного служащего. Политика всегда привлекала будущего депутата своими возможностями и перспективами. Отец, однако, не разделял энтузиазма сына, предостерегал его от тернистой дороги, полной интриг и разочарований. Но Сергей был непреклонен в своем выборе.
Не приняли первого избранника дочери
Михаил Боярский, известный своим крутым нравом, оборвал роман дочери с актёром Сергеем Чонишвили, который также занимается озвучиванием (дублированием) фильмов.
Михаил Боярский с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)
Елизавету и Сергея связывали неподдельные чувства. Однако, Михаил Сергеевич не был готов принять в семью возлюбленного дочери. Боярский был готов на крайние меры, лишь бы изгнать из жизни Елизаветы Сергея. Говорят, что Чонишвили, столкнувшись с таким яростным отпором, осознал непреодолимую пропасть между собой и семьёй Боярских. И отступил.
Совсем иную реакцию вызвал актёр Максим Матвеев, которому суждено было стать мужем Елизаветы. Мать артистки Лариса Луппиан к супругу дочери относится очень хорошо.
Елизавета Боярская (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)
Сейчас Елизавета Боярская успешно совмещает работу в кино, театре и семью, занимается воспитанием своих сыновей.
Женился наперекор родителям
Сергей Боярский сразу пошёл против родительской воли. Его избранница Екатерина, с которой он был знаком с самого детства и вместе учился в школе, забеременела в юном возрасте — ей едва исполнилось двадцать, а Сергею не было и восемнадцати.
Молодые сразу объявили о скорой свадьбе, что вызвало настоящую бурю негодования у Михаила Сергеевича. Ранний брак, по мнению родителей, мог разрушить будущее сына. Они пытались отговорить его от опрометчивого шага, но мужественный и ответственный юноша поступил как настоящий мужчина – женился. В этом браке родились две девочки: Екатерина и Александра.
Сергей Боярский (Фото: ВКонтакте, @serbo24)
Екатерина ведёт соцсети: публикует откровенные фотографии, не стесняется демонстрировать свою фигуру. Пользователи оставляют разные комментарии под её провокационными снимками: от восторженных, в которых восхваляется её красота, до гневных, содержащих призыв одуматься и не позорить имя отца-депутата и деда, знаменитого актёра.
Два сына от другой женщины?
Михаил Боярский в одном из интервью сообщил, что Сергей снова стал отцом — у него родились два сына. Однако, мама мальчиков (известны их имена — Серёжа и Миша) не официальная жена Екатерина, а другая женщина. Депутат скрывает свою личную жизнь от общественности, нет точной информации о том, развёлся ли он с супругой или живёт на две семьи.
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* — запрещённая в России социальная сеть.
Анастасия Чубина