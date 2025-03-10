Родились два мальчика не от жены: Михаил Боярский раскрыл правду о сыне-депутате и заявил о рождении внуков

Семья Боярских часто оказывается в поле зрения общественности. Это неудивительно: Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан и дочь Елизавета принадлежат миру кино и театра, а сын Сергей — председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. О том, что скрывают представители знаменитой фамилии, читайте в материале «Радио 1».