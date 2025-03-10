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Родились два мальчика не от жены: Михаил Боярский раскрыл правду о сыне-депутате и заявил о рождении внуков

Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан, сын Сергей Боярский и внучка Екатерина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан, сын Сергей Боярский и внучка Екатерина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семья Боярских часто оказывается в поле зрения общественности. Это неудивительно: Михаил Боярский, его жена Лариса Луппиан и дочь Елизавета принадлежат миру кино и театра, а сын Сергей — председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. О том, что скрывают представители знаменитой фамилии, читайте в материале «Радио 1».

Патриархальный уклад семьи



Сын Сергей появился на свет, когда его отец уже блистал на экранах и театральной сцене, покоряя сердца миллионов своим талантом и харизмой. Его супруга Лариса, также выступавшая в театре, после рождения первенца больше времени стала посвящать дому и воспитанию ребёнка.

Полной идиллии, увы, в доме Боярских не было – между его обитателями то и дело вспыхивали конфликты. Причиной тому стали неукротимый нрав Михаила Сергеевича, его бурная жизнь вне дома, актёр не представлял свой досуг без шумных компаний друзей и коллег. По слухам, Боярский не был верен своей супруге.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан в спектакле «Смешанные чувства» (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Когда Сергею исполнилось пять лет, в семье родилась Елизавета, очаровательная девочка с милыми ямочками на щеках. Дети Михаила Сергеевича оказались совершенно разными по характеру и темпераменту. Елизавета — артистическая натура, она стала одной из самых востребованных актрис современного российского кинематографа. Сергей же изначально не стремился идти по стопам отца и матери да и актёрскими данными, по мнению многих, не обладал. Некоторые критики даже утверждают, что и Елизавете не достает актёрского мастерства, что в профессионализме она уступает своим родителям.

После окончания Второй Санкт-Петербургской гимназии Сергей избрал для себя путь государственного служащего. Политика всегда привлекала будущего депутата своими возможностями и перспективами. Отец, однако, не разделял энтузиазма сына, предостерегал его от тернистой дороги, полной интриг и разочарований. Но Сергей был непреклонен в своем выборе.


Не приняли первого избранника дочери



Михаил Боярский, известный своим крутым нравом, оборвал роман дочери с актёром Сергеем Чонишвили, который также занимается озвучиванием (дублированием) фильмов.

Михаил Боярский с дочерью Елизаветой (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)

Елизавету и Сергея связывали неподдельные чувства. Однако, Михаил Сергеевич не был готов принять в семью возлюбленного дочери. Боярский был готов на крайние меры, лишь бы изгнать из жизни Елизаветы Сергея. Говорят, что Чонишвили, столкнувшись с таким яростным отпором, осознал непреодолимую пропасть между собой и семьёй Боярских. И отступил.

Совсем иную реакцию вызвал актёр Максим Матвеев, которому суждено было стать мужем Елизаветы. Мать артистки Лариса Луппиан к супругу дочери относится очень хорошо.

Елизавета Боярская (Фото: Instagram*, @ lizavetabo)

Сейчас Елизавета Боярская успешно совмещает работу в кино, театре и семью, занимается воспитанием своих сыновей.


Женился наперекор родителям



Сергей Боярский сразу пошёл против родительской воли. Его избранница Екатерина, с которой он был знаком с самого детства и вместе учился в школе, забеременела в юном возрасте — ей едва исполнилось двадцать, а Сергею не было и восемнадцати.

Молодые сразу объявили о скорой свадьбе, что вызвало настоящую бурю негодования у Михаила Сергеевича. Ранний брак, по мнению родителей, мог разрушить будущее сына. Они пытались отговорить его от опрометчивого шага, но мужественный и ответственный юноша поступил как настоящий мужчина – женился. В этом браке родились две девочки: Екатерина и Александра.

Сергей Боярский (Фото: ВКонтакте, @serbo24)


Екатерина ведёт соцсети: публикует откровенные фотографии, не стесняется демонстрировать свою фигуру. Пользователи оставляют разные комментарии под её провокационными снимками: от восторженных, в которых восхваляется её красота, до гневных, содержащих призыв одуматься и не позорить имя отца-депутата и деда, знаменитого актёра.


Два сына от другой женщины?



Михаил Боярский в одном из интервью сообщил, что Сергей снова стал отцом — у него родились два сына. Однако, мама мальчиков (известны их имена — Серёжа и Миша) не официальная жена Екатерина, а другая женщина. Депутат скрывает свою личную жизнь от общественности, нет точной информации о том, развёлся ли он с супругой или живёт на две семьи.

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«Петросян — будет!»: Татьяна Брухунова отправила «привет» недоброжелателям артиста
Жена Петросяна Брухунова сообщила, что артист снова полностью готов к работе
10 марта 2025, 13:37

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Евгений Петросян полностью восстановился и вернулся к работе после проблем со здоровьем, которые испытывал недавно. Его жена и директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова заверила, что юморист не пропустит сегодняшний концерт в подмосковном Серпухове.
В минувшие выходные народный артист России угодил в Боткинскую больницу, напоминает Voice. Изначально сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и лежит в реанимации с сильным желудочно-кишечным кровотечением. Супруга 79-летнего сатирика опровергла данные слухи, но подтвердила, что он действительно был госпитализирован.

За два дня докторам удалось стабилизировать состояние звезды советской и российской эстрады и в буквальном смысле поставить его на ноги. А сегодня артист уже готовится выступить с концертом в Серпухове. Его жена признаётся, что для них обоих это будет очень непростой день, ведь на ней лежит вся административная работа и организация выступления.

«Сегодня будет огненный день, который перейдет в завтра. Домой я приеду, в лучшем случае, часа в три ночи. Сегодня огромный прогоночный концерт. Для тех друзей в кавычках, которые говорили, что Петросяна не будет – не правда. Петросян будет в Серпухове, всё окей», — сказала Брухунова в записанном видеообращении.

Кроме того, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет. Мальчик родился в один день с матерью, но она признаётся, что своему дню рождения не придаёт особого значения. А вот первый маленький юбилей Вагана, названного так в честь дедушки, — большое событие. Кроме того, у пары есть ещё дочь Матильда, названная в честь великой балерины прошлого Кшесинской.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле
Психоаналитик Смолярчук: SHAMANу нужная мощная женщина в ресурсе
10 марта 2025, 13:32

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

9 марта на концерте к SHAMANу вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Певец «рассекретил» их отношения, о которых в последнее время говорит вся страна: кто-то осуждает, кто-то восхищается, кто-то принимает как факт.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для Shamanа важно быть в отношениях с женщиной, в которой есть ресурс.

«Shaman человек системный, он работает в бесконечном таком дисциплинарном режиме. Он успешный и значимый в обществе. Поэтому для него важно составлять пару с женщиной такого же успеха, он должен видеть ресурс», — сказала эксперт.

По ее словам, Shamanу нужна женщина, которая будет проходить такой же трудный карьерный путь.

«Странно было бы, если бы он познакомился с женщиной на детской площадке, которая сидит, вяжет носки на солнышке — конечно, нет. Несмотря на то, что ему нет сорока, он мужчина зрелый. Есть такое понятие: человек родился стариком. Он не совершает каких-то компульсивных действий, он человек вдумчивый. Поэтому ему нужна женщина, которая будет так же рационально подходить к жизни и ценить ее», — поделилась своим мнением психоаналитик.

Она добавила, что он не хочет быть «папиком», спасателем и воспитателем для девушки, потому что это станет для него бременем.

«Он выбирает себе таких мощных женщин. В этом нет ничего удивительного, это абсолютнейшая закономерность», — заключила Смолярчук.

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Родила дочь и уехала в Лас-Вегас с Поперечным*: как Алена Краснова живет в эмиграции и развелась ли она с Никитой Пресняковым
10 марта 2025, 13:16

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Жизнь Алены Красновой кардинально изменилась, когда она вышла замуж за внука Пугачевой и вместе с ним переехала в США. Сейчас круг общения девушки составляют инфлюэнсеры, модели и иноагенты. О беременности, пластике груди и жизни в эмиграции — в материале «Радио 1».

Не захотела уезжать заграницу

Алена Краснова появилась на свет 8 марта (1997 года) в Москве. Журналисты подмечают, что блондинка с детства относилась к классу «золотой молодёжи». Её отец — успешный бизнесмен Борис Краснов, а мама ведет домашнее хозяйство и воспитывает младшую дочь.

Алена училась в нескольких московских школах, в том числе в престижном лицее «Ковчег-XXI». После его окончания в 2015-м девушка стала студенткой РАНХиГСа. До поступления она делилась в личном блоге, что мама и папа хотели отправить ее учиться в Англию, но сама Краснова решила остаться в родной стране, потому как «не была морально подготовлена уезжать».

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Соседи по даче

Алена занималась фотографией, танцевала, пробовала себя в модельном бизнесе. Однако узнаваемость девушке принесло знакомство с Никитой Пресняковым. Его отец — Владимир Пресняков, мать — Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева.

Когда молодые люди подтвердили свой роман, к Алене мгновенно устремилось всеобщее внимание публики и журналистов. К слову, встретились Краснова и Пресняков весьма интересно. Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом.

«Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться», — рассказывала о своем первом впечатлении о девушке внука Алла Пугачева.

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В сентябре 2014-го Пресняков представил избранницу маме, но через некоторое время появились сообщения о расставании пары. Впрочем, ненадолго. Никита приходил на выпускной Алены, а девушка поддерживала певца на шоу «Главная сцена».

Предложение руки и сердца тоже не заставило себя долго ждать. В 2017-м внук Пугачевой подарил Красновой кольцо и заинтриговал поклонников в соцсетях новостью о важном событии. В то время Алена жила с Никитой в доме, где прошло его детство — в деревне Малые Бережки.

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Свадьба со звездами

Молодожены заключили брак в столичном ЗАГСе, а банкет провели в «Барвихе». На свадьбу съехались все звезды отечественной эстрады: Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, а ещё многие другие селебрити.

После торжества Краснова и Пресняков провели медовый месяц на Кипре. Алена делилась совместными фото с мужем: её Инстаграм** аккаунт заполнился романтичными снимками на фоне моря, заката и других ярких пейзажей острова.

В октябре 2017-го супруга внука Пугачевой поразила фанатов откровенными фотографиями в крошечном кружевном топе. Ей писали, что подобные наряды не подходят замужней даме. Еще подписчики осуждали Краснову за постоянный выход в свет в одиночестве или с подругами. Вместо того чтобы развлекаться, пользователи Сети рекомендовали ей заняться бытом и обустроить комнату для будущего малыша. В ответ на это влюбленные объявили, что еще не готовы к детям.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Переезд в США

Летом 2022-го супруги переехали в США. Проблем с обустройством на новом месте пара не испытывала — в Лос-Анджелесе у них есть квартира, которую когда-то презентовала Алене и Никите Алла Пугачева.

«Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально», — рассказала об отъезде сына Орбакайте.

В Штатах Пресняков строит карьеру клипмейкера. На этом поприще внук Пугачевой добился больших успехов. На его счету уже есть сотрудничество с крупными зарубежными селебрити, среди которых Билли Рэй Сайрус, Дайон Уорвик и Долли Партон.

«Это моя медитация. Сейчас есть видеоигровые произведения с сюжетами сильнее многих книг, фильмов и сериалов. Проходим вместе с женой обычно вместе. В целом все свое вдохновение из видеоигр черпаю», — отметил Никита.

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Развод и возвращение в Москву

В сентябре 2024-го российскую публику шокировала новость о том, что супруги разводятся, якобы Пресняков остался жить в США один, а Краснова улетела в Россию к семье. Слухи подтвердил экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он заявил, что Алена и Никита расстались ещё летом, поэтому и прилетели в Москву по отдельности, чтобы оформить необходимые бумаги.

Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)


Слова музыкального продюсера прозвучали убедительно и вызвали нешуточный переполох, на который пришлось отреагировать и Преснякову.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это всё время берется!», — возмутился Никита.

И хоть Краснова отлично проводила время в Москве: встречалась с подругами, занималась стрип-пластикой, и даже не вспоминала про мужа, позже она все же вернулась в США, и пара воссоединилась.

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Стала мамой?

В том же 2024-м Алена ввязалась еще в один скандал. Она поделилась фото с новорожденной девочкой и подписчики, не разобравшись в ситуации, стали поздравлять жену Преснякова с рождением дочери.

Краснова вышла на связь с поклонниками и объяснилась: ребенка родила ее подруга-фотограф. Однако даже это не избавило Краснову от разговоров о беременности. Пользователи Сети подчеркнули, что Краснова прекрасно смотрится с младенцем на руках, они посоветовали ей поспешить и обзавестись наследниками.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Нападки из-за внешности

Алена Краснова все еще модель, поэтому внешность девушки — основной источник ее дохода. Она тщательно следит за красотой лица и стройностью фигуры, постоянно занимается йогой. Однако пользователи Сети часто обвиняют ее в походах к хирургам для коррекции внешнего вида. Жене Преснякова приписывали пластику груди и увеличение губ.

Сама Краснова уточняла, что не увлекается эстетической хирургией, но время от времени наведывается к косметологу с целью поддержания своей природной красоты.

Полина Чистякова и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Алена Краснова сейчас

В 2023-м Краснова сообщила о поступлении в один из университетов США, речь шла о Los Angeles Valley College. Но продолжает ли девушка обучение или уже забросила — остается лишь догадываться.

В настоящий момент супруга Никиты Преснякова — гостеприимная хозяйка. Алена любит принимать близких в своем семейном гнездышке в Штатах. Там влюбленные нередко проводят вечеринки, карнавальные тусовки, отмечают дни рождения и праздники.

А ещё Пресняков и Краснова тесно общаются с другой парой, эмигрировавшей из России в Америку — комиком Данилой Поперечным* и блогером Полиной Чистяковой. Накануне они все вместе ездили на горнолыжный курорт, а потом в Лас-Вегас.

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«Вы несчастлива?»: Костенко накинулась на многодетную мать из-за предположения о беременности
Костенко злят предположения о ее пятой беременности
10 марта 2025, 13:10

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми (Фото: Telegram @kostenko1994)

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и четырьмя детьми отдыхает на Мальдивах. Пара делится с подписчиками фотографиями из путешествия. Одна женщина, заметив округлившийся животик модели, предположила, что та опять беременна, чем сильно разозлила жену Тарасова.
Костенко уже не в первый раз подозревают в пятой беременности, однако саму девушку такие предположения злят и считает, что ей специально пишут подобные комментарии, чтобы намекнуть на неидеальную фигуру.

Так, жена Тарасова бурно отреагировала на комментарий одной женщины, матери четырех детей, которая предположила, что та снова беременна.

«Просто интересно, вы не подписаны, но постоянно пишите странные вещи. Вы несчастлива? Или как? То живот не плоский, теперь беременность приписываете (что весьма нетактично, некрасиво, и мне все предельно ясно, что вы любите искать где-то себя)», — эмоционально отреагировала Костенко.

Она призвала недоброжелателей любить себя вне зависимости от всех внешних факторов, пожелала гармонии и спокойствия. При этом Костенко уверена, что ей просто завидуют.

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Звезда «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков: чужие дети, пластические операции и связь с Пугачевой
10 марта 2025, 12:30

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

В этот день, 10 марта, свой день рождения отмечает финалист проекта «Фабрика звезд», российский музыкальный исполнитель, радио- и телеведущий Михаил Гребенщиков. Ему исполнилось 49 лет. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография певца


Михаил Гребенщиков появился на свет 10 марта 1976 года в городе Воронеж. С ранних лет мальчик любил музыку и уже с десятилетнего возраста начал осваивать игру на гитаре.

После школы Михаил подал документы в строительный техникум и успешно его закончил по специальности «монтажник». Параллельно учебе будущая звезда сцены работал диджеем и даже имел свою «Creazy of dance». Коллектив выступал на разогреве у «Сектора Газа», Богдана Титомира и группы «Мальчишник». Сразу же после получения диплома в 1994 году юный музыкант отправился в армию, где проходил службу в пограничных войсках.

Юлия Началова и Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

По завершении двухлетней службы он попробовал себя в радиовещании, став ведущим программы «Танцплощадка» на воронежском «Русском радио». Эта программа быстро завоевала популярность и просуществовала более пяти лет.

В 2001 году Михаил решил сменить направление и стал арт-директором известного клуба в Воронеже. Несмотря на предложение владельца увеличить зарплату, он выбрал путь к музыкальной карьере и принял участие в проекте «Фабрика Звезд». Продюсер Игорь Матвиенко был впечатлён харизмой Гребенщикова, несмотря на его не самые сильные вокальные данные. Михаил стал ярким участником шоу, каждое его выступление было настоящим спектаклем, что привлекло внимание зрителей.

В результате Гребенщиков занял третье место в проекте, а его песни, такие как «Танцы-обниманцы» и «Булки», принесли ему широкую известность и любовь публики.

Михаил Гребенщиков стал заметной фигурой на российском телевидении с 2004 года. Он работал видеодиджеем на канале MTV и вел множество телепередач и концертов, а также активно участвовал в радиовещании. В пятом сезоне реалити-шоу «Последний герой» он проявил свои качества, а также регулярно появлялся в качестве гостя или эксперта в таких проектах, как «Гид по стилю», «Большая стирка» и «Армейский магазин», после чего исчез из поля зрения поклонников.

Личная жизнь


Михаил Гребенщиков со своими племянницами (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Про Гребенщикова часто проскакивают слухи о браке с девушкой по имени Юлия и о наличии у артиста 2 детей. Однако сам артист опровергает эти утверждения, говоря, что никогда не состоял в официальных отношениях. У него нет детей, но он надеется найти свою единственную и построить с ней семью.

«Мне нравится, когда думают, что они мои дочки. Я на них делаю хайп, потому что знаю, что они у меня красивые, светлые. И когда я с ними фотографируюсь, какая-нибудь женщина в Уссурийске сидит такая, думает о том, какой Миша хороший, и ставит мне лайк. Мол, с детьми, такой правильный», — цитирует слова артиста издание starhit.ru.

В прошлом у Михаила было несколько романтических отношений, в том числе с Екатериной, которая стала героиней его клипа на песню «Булки». Несмотря на то, что их отношения были яркими и страстными, он так и не сделал избраннице официального предложения, и пара рассталась.

Пластические операции


В 2016-м музыкант принял участие в программе «На десять лет моложе», где ему изменили форму носа, сделав ринопластику. С помощью блефаропластики убрали нависшее веко, сделали подтяжку лица, приподняли брови.

«Я хочу вместе с лицом изменить и внутреннее состояние. Понимаю, что уже не тот Миша Гребенщиков — свежий и бодрый, а отекший дядя. Может быть, буду посвежее, и можно будет девчонкам по ушам ездить...» — говорил на шоу певец.
Стоит отметить, что изменения во внешности артиста оценили не все, часть поклонников посчитала, что пластика стерла яркость и индивидуальность певца.

Куда пропал певец и чем занимается сейчас?


Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Артист не бросил заниматься творчеством, просто нашел для себя иную нишу в шоу-бизнесе. В 2007 году он основал продюсерский центр, основная деятельность которого заключается в поддержке начинающих и перспективных исполнителей. В дальнейшем Михаил начал работать с Аллой Пугачёвой, занимаясь с детьми в её школе творческого развития. Важным этапом в жизни Гребенщикова стала деятельность в Министерстве культуры Российской Федерации, где он отвечал за проведение масштабных фестивалей по всей стране.

В течение длительного периода времени музыкант не выпускал новых альбомов. Однако в 2021 году он представил своим поклонникам сразу две новые работы: «Заливаю глаза» и «Про любовь». Обе пластинки были встречены с большим энтузиазмом, что побудило музыканта продолжить свою творческую деятельность в этом направлении.

В марте 2024 года артист представил публике свой седьмой студийный альбом под названием «Песни года». Видео на новые треки были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнителя.

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