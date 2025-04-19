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Михаил Боярский не готов отказаться от курения ради лечения

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Боярский сломал ребра во время выступления на сцене. Несмотря на недуг, актер не готов отказаться от курения ради лечения.
«Михаил Боярский расстроен тем, что проведет столько времени без сцены. Бросить курить ради восстановления он не планирует», — пишет telegram-канал Mash.

Как рассказал изданию сын звезды Сергей Михайлович, артист не заметил перелома во время выступления. Михаил решил обратиться к врачам только когда ему стало совсем плохо. По итогу актер был госпитализирован. Домой Боярский вернется уже через неделю. По признанию Сергея, его отец не видит себя столько времени вне сцены.

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В ответ на санкции Куклачев предложил Зеленскому посмотреть на кошек
В ответ на санкции Куклачев пригласил Зеленского на представление
18 апреля 2025, 21:56

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Российский артист цирка Юрий Куклачев предложил Владимиру Зеленскому посетить его выступление, чтобы вспомнить о настоящих человеческих ценностях, сообщило агентство ТАСС. Так дрессировщик кошек ответил на введенные против него санкции.
«Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — призвал Куклачев.

Артист цирка подчеркнул, что 1 июня, в День защиты детей, в Театре эстрады покажут шоу, которое «не дает спокойно спать Зеленскому».

Куклачев обратил внимание, что он и его кошки получили санкции, дающие право называть дрессировщика «всемирным артистом доброты и мира».

Ранее Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского.

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Возлюбленная Лиама Пейна рассказала, о чем был их последний разговор перед смертью
Девушка Лиама Пейна заявила, что довольна тем, как прошел их последний разговор
18 апреля 2025, 21:41

Лиам Пейн (Фото: Инстаграм* @liampayne)

Возлюбленная Лиама Пейна рассказала о последнем разговоре с певцом перед его кончиной. Кейт Кэссиди поделилась воспоминаниями в подкасте Джея Шетти On Purpose.
Кэссиди рассказала, что крайний раз говорила с Пейном перед своим возвращением домой из Аргентины. Она уточнила, что день был насыщенным — после пробуждения они «изумительно позавтракали», а затем поехали кататься на лошадях. Перед отъездом влюбленные попрощались, все проходило очень мило и романтично, но Лиам сказал напоследок то, что ее обидело.

Девушка сидела с певцом и говорила о своей любви.

«Кейт, ты опоздаешь на свой рейс. Твоя машина на подъездной дорожке. Ты ведешь себя так, будто это последний раз, когда ты видишь меня снова», — сказал Пейн, засмеявшись.

Теперь Кейт страшно осознавать, что это был их последний разговор. По словам Кэссиди, в каком-то смысле тогда молодые люди попрощались друг с другом.

«Я бы не хотела, чтобы все было по-другому. Я так рада, что у нас был этот последний прекрасный момент вместе», — добавила девушка экс-участника One Direction.

Стоит напомнить, что Лиам Пейн скончался осенью 2024 года.

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«Обострение аллергии на всё русское и на кошек»: Розенбаум высказался о санкциях Зеленского против него и Куклачёва
Розенбаум назвал введение санкций обострением аллергии на русское у Зеленского
18 апреля 2025, 21:35

Александр Розенбаум (фото: rozenbaum.ru)

Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского. Об этом артист высказался в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в пятницу Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, в числе которых певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Гарик Сукачев, Александр Розенбаум, артист цирка Юрий Куклачёв, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.

«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря – аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачёва. Что до меня, то было весело», – отметил Розенбаум.
Напомним, что по украинскому законодательству санкции предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на визиты, лишение всех украинских госнаград и прочие ограничения.

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Певица Саша Project после слухов о коме рассказала, что с ней произошло на самом деле
Певица Саша Project высказалась о слухах про кому
18 апреля 2025, 21:18

Саша Project (фото: Instagram* @sasha_project)

Певица Саша Project высказалась о слухах про кому, которые появились в прошлом году. 38-летняя артистка отметила, что из-за этих новостей лишилась запланированных платных съёмок.
Исполнительница пришла на шоу «Не Дудь» на «Новом Радио», где дала понять, что сведения о коме не имели ничего общего с реальностью. При этом Саша Project не видит смысла что-то кому-то доказывать в этой ситуации.

«Как видите, если бы я попала в больницу из-за передозировки, я бы уже лежала в каком-нибудь рехабе. Если бы я пыталась покончить с собой, я бы лежала в психиатрической клинике. Как видите, ни там, ни там меня нет», – отметила артистка.
Певица вспомнила, как в тот момент у неё разрывался телефон, а все вокруг обсуждали, что она якобы лежит в коме. После этого у неё сорвались платные съёмки.

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#шоу
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«Это не лечится»: певица Слава рассказала о врождённой болезни, мешающей работать
Певица Слава пожаловалась на неизлечимую врождённую болезнь
18 апреля 2025, 20:58

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)

Певица Слава стала ведущей премии «Шансон года». Однако своей работой исполнительница хита «Одиночество» осталась недовольна. А всему виной – врождённая болезнь.
Артистка уже выступала в роли ведущей. В первый раз она отлично справилась с этой задачей, а вот сейчас всё пошло не по плану.

«Сегодня было гораздо сложнее. Мне дали очень большой текст. А с моей дислексией это очень сложно. Я не справилась с задачей совершенно и очень переживала. Если у тебя есть болезнь, которую ты не можешь побороть, быть ведущей – очень тяжело», – заявила Слава, которую цитирует MK.ru.
Напомним, что дислексия – это особенность работы мозга, связанная со сложностями в обучении чтению и письму. При этом заболевании у человека появляются проблемы с чтением вслух и про себя, беглостью чтения и пониманием прочитанного.

Слава подчеркнула, что этот недуг у неё с рождения и вылечить его невозможно.

Артистка подчеркнула, что во время первого выступления ей предоставили короткий текст, поэтому она справилась. Но в этот раз ей очень помог соведущий Александр Маршал.

«Но больше вести не буду, всё. У меня психологическая травма», – заключила Слава.
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