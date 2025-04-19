Михаил Боярский не готов отказаться от курения ради лечения

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Михаил Боярский сломал ребра во время выступления на сцене. Несмотря на недуг, актер не готов отказаться от курения ради лечения.
«Михаил Боярский расстроен тем, что проведет столько времени без сцены. Бросить курить ради восстановления он не планирует», — пишет telegram-канал Mash.
Как рассказал изданию сын звезды Сергей Михайлович, артист не заметил перелома во время выступления. Михаил решил обратиться к врачам только когда ему стало совсем плохо. По итогу актер был госпитализирован. Домой Боярский вернется уже через неделю. По признанию Сергея, его отец не видит себя столько времени вне сцены.
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