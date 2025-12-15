Экс-депутата «Единой России» осудили на 10 лет за вымогательства у бойцов СВО
Клинцовский городской суд Брянской области приговорил бывшего депутата «Единой России» Владимира Реука к 10 годам колонии за мошенничество. Он вымогал деньги у военнослужащих, обещая вернуть их с фронта.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», суд признал Владимира Реука виновным в мошенничестве и покушении на хищение в крупном размере. По решению инстанции экс-депутат проведёт 10 лет в колонии общего режима, выплатит штраф в размере 960 тысяч рублей и в течение трёх лет не сможет занимать административные должности.
Следствие установило, что Реук обманул участника специальной военной операции, пообещав содействие в освобождении от службы. За свои «услуги» он потребовал деньги и получил их, не имея реальных возможностей повлиять на ситуацию. В другом эпизоде мужчина попытался повторить схему, однако довести её до конца не смог — военнослужащий отказался передавать средства.
Во время судебного разбирательства Реук вину не признал. При этом суд учёл, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В феврале этого года ему назначили восемь лет лишения свободы по делу о хищении денег у военных. Новый приговор стал более жёстким с учётом повторяемости противоправных действий.
