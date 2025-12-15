Экс-депутата «Единой России» осудили на 10 лет за вымогательства у бойцов СВО

15 декабря 2025, 17:41

Фото: iStock/Rawf8

Клинцовский городской суд Брянской области приговорил бывшего депутата «Единой России» Владимира Реука к 10 годам колонии за мошенничество. Он вымогал деньги у военнослужащих, обещая вернуть их с фронта.