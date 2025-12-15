Милонов: плохие оценки не стали причиной нападения на учительницу в Петербурге
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что плохая оценка могла стать лишь формальным поводом для нападения школьника на учительницу в Санкт-Петербурге. По его словам, истинные причины произошедшего следует искать гораздо глубже.
Комментируя «Татар-информу» инцидент в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга, где ученик ранил ножом 29-летнюю учительницу, Милонов подчеркнул, что связывать случившееся исключительно с успеваемостью некорректно. Ранее правоохранительные органы сообщали, что конфликт мог возникнуть из-за неудовлетворительной оценки.
Парламентарий отметил, что плохие отметки получают многие школьники, однако подобные трагедии происходят крайне редко. По его мнению, агрессивное поведение не возникает на пустом месте, а поспешные выводы и навешивание ярлыков лишь мешают объективному разбору ситуации.
Милонов считает необходимым тщательно изучить условия, в которых воспитывался подросток, а также его отношения с родителями, сверстниками и педагогами. Он допустил, что на поведение ребенка могли повлиять дефицит внимания в семье или неблагоприятная социальная среда.
Депутат подчеркнул, что при расследовании подобных происшествий важно сосредоточиться на выявлении первопричин, а не ограничиваться поверхностными объяснениями, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.
