Милонов: плохие оценки не стали причиной нападения на учительницу в Петербурге

15 декабря 2025, 16:59

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что плохая оценка могла стать лишь формальным поводом для нападения школьника на учительницу в Санкт-Петербурге. По его словам, истинные причины произошедшего следует искать гораздо глубже.