Жена депутата Горсовета Новосибирска назвала город «Мухосранском»

В работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. Неполадки по-прежнему не устранены, а о причинах произошедшего официально никто не сообщает. О том, кто стоит за взломом и имеют ли отношение к произошедшему украинские хакеры расскажет редакция «Радио 1».