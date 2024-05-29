Жена депутата Горсовета Новосибирска назвала город «Мухосранском»

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Жена депутата Новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Таким образом она ответила на критику в свой адрес и в адрес сына, который учится во Франции.
Такой нелестный отзыв родной город жены народного избранника получил за то, что его «начали посыпать отсевом», передаёт сетевое издание «Новосибирск Онлайн». По словам женщины, она пробежала забег в Академгородке, затем села в машину и стала рыдать, так как вокруг было полно пыли, из-за которой было невозможно дышать.
Она также сообщила, что их сын уехал во Францию исключительно благодаря личным качествам и успехам в учёбе на Родине, а за его обучение за рубежом они не платят ни копейки. Он учится во Франции благодаря участию в специальной программе Новосибирского (по её версии — Мухосранского) государственного университета. По словам Марии Тарасовой, их сын также зарабатывает — в сфере искусственного интеллекта.
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