В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Архипова

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Новосибирской области из-за деятельности организации «Экологии-Новосибирск» задержан министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Новосибирске арестовали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, которого обвинили в получении рекордной взятки. Суд приговорил его к заключению под стражу.
Читайте также:
Актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска
Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции
Иностранец организовал незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками
Мария Федоровцева