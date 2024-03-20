Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова
Актёр Никита Кологривый задержан в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. По информации источника, сегодня актер планировал вернуться в Москву, однако полицейские приехали к нему в отель.
Напомним, актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Как сообщили свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу. После Кологривый затеял драку.
Сообщается, что актер не принес никаких извинений за свое поведение. Официантку же отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.
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Напомним, актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Как сообщили свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу. После Кологривый затеял драку.
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Екатерина Коршунова