Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО
Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам её адвоката, решение стало прямой реакцией на ограничения, наложенные на встречи с несовершеннолетними детьми.
За все месяцы содержания под стражей Янине разрешили только два коротких свидания, и оба — через стеклянную перегородку. Просьбы о встречах в обычном формате без барьеров суд неоднократно отклонял.
Отчаявшись добиться смягчения условий законными процедурами, Копайгородская начала голодовку, называя её единственной доступной формой защиты материнских прав.
Ситуация остаётся напряжённой — дата рассмотрения новых жалоб пока не назначена.
