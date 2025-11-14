Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО

14 ноября 2025, 21:43

Жена экс-мэра Сочи протестует в СИЗО из-за отказа по свиданиям с детьми

Фото: Istock / Max Zolotukhin

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».