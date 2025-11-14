Достижения.рф

Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО

Фото: Istock / Max Zolotukhin

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



По словам её адвоката, решение стало прямой реакцией на ограничения, наложенные на встречи с несовершеннолетними детьми.

За все месяцы содержания под стражей Янине разрешили только два коротких свидания, и оба — через стеклянную перегородку. Просьбы о встречах в обычном формате без барьеров суд неоднократно отклонял.

Отчаявшись добиться смягчения условий законными процедурами, Копайгородская начала голодовку, называя её единственной доступной формой защиты материнских прав.

Ситуация остаётся напряжённой — дата рассмотрения новых жалоб пока не назначена.

Софья Метелева

