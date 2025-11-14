Мать качала трехлетнего сына на качелях 44 часа, пока тот не умер

14 ноября 2025, 19:23

Mirror: Американка 44 часа качала трехлетнего сына на качелях, пока тот не умер

Фото: iStock/anamejia18

Жительница штата Мэриленд США качала своего трехлетнего сына на качелях в парке на протяжении 44 часов, пока тот не умер. Об этом пишет издание Mirror.