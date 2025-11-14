Мать качала трехлетнего сына на качелях 44 часа, пока тот не умер
Жительница штата Мэриленд США качала своего трехлетнего сына на качелях в парке на протяжении 44 часов, пока тот не умер. Об этом пишет издание Mirror.
Инцидент произошел в 2015 году, но о нем стало известно только сейчас. Мать мальчика, которой тогда было 24 года, страдала шизофренией.
В то время 24-летняя Ромечия Симмс, столкнувшись с приступом шизофрении, совершила ужасный поступок. Она 44 часа толкала тело своего сына Джи'Эйра Доннелла Ли, который умер от обезвоживания и переохлаждения.
Прохожие заметили происходящее и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика уже мертвым. Суд вынес решение, обязав американку принимать лекарства и посещать психиатра.
Читайте также: