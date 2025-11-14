Севастопольская мать поила двухлетнего сына алкоголем и давала наркотики

14 ноября 2025, 18:34

Фото: iStock/kieferpix

В Севастополе полиция изъяла двухлетнего ребёнка у 20-летней матери, которая поила его алкоголем и давала запрещённые вещества. Инцидент стал известен после появления видео в соцсетях.