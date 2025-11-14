Севастопольская мать поила двухлетнего сына алкоголем и давала наркотики
В Севастополе полиция изъяла двухлетнего ребёнка у 20-летней матери, которая поила его алкоголем и давала запрещённые вещества. Инцидент стал известен после появления видео в соцсетях.
Как оказалось, при задержании мать находилась в состоянии алкогольного опьянения..Женщина состоит на учёте и отказалась признавать, что давала сыну алкоголь, сигареты или наркотики.
По сообщению Telegram-канала «Mash на волне», мальчика поместили в Дом ребёнка, отец помощи не оказал. Возбуждены два уголовных дела.
