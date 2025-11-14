Суд по делу Аршавина и Барановской прошёл закрытым для прессы

14 ноября 2025, 21:31

Заседание по алиментам на троих детей Аршавина было объявлено закрытым

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Сегодня в Савёловском суде Москвы состоялось заседание по иску Андрея Аршавина к Юлии Барановской о снижении алиментов на троих детей. Об этом сообщает Super.