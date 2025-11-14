Суд по делу Аршавина и Барановской прошёл закрытым для прессы
Сегодня в Савёловском суде Москвы состоялось заседание по иску Андрея Аршавина к Юлии Барановской о снижении алиментов на троих детей. Об этом сообщает Super.
Суд удовлетворил ходатайство сторон и закрыл процесс от представителей СМИ. Сами экс-супруги на заседание не явились, их интересы представляли адвокаты.
Ходатайство о закрытом заседании было связано с раскрытием персональных данных и защитой интересов несовершеннолетних.
Ранее, в конце сентября, Аршавин объяснил иск необходимостью снизить размер алиментов, так как в настоящее время он тратит на содержание детей более половины своего месячного дохода. Он подчеркнул, что все действия осуществляет в соответствии с законом.
Читайте также: