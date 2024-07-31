Жена сенатора Керимова получила орден «За заслуги перед Дагестаном»

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Жена сенатора Сулеймана Керимова Фируза получила орден «За заслуги перед Дагестаном». Об этом администрация главы республики Дагестан Сергея Меликова написала в своём Telegram-канале.
Глава Дагестана заявил, что Фируза Керимова является замечательной женщиной, которая неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.
Отмечается, что орден Керимова получила за реализацию на территории региона инвестиционного проекта «Алияк». Награда была вручена на месте, где этот проект реализуется – на площадке строительства молочно-товарной фермы.
По данным РБК, бенефициаром ООО «Алияк» является дочь Керимовых Гульнара.
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Отмечается, что орден Керимова получила за реализацию на территории региона инвестиционного проекта «Алияк». Награда была вручена на месте, где этот проект реализуется – на площадке строительства молочно-товарной фермы.
По данным РБК, бенефициаром ООО «Алияк» является дочь Керимовых Гульнара.
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Анастасия Чинкова