Жена телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве

Фото: istockphoto/wutwhanfoto
В Москве в экстренном порядке госпитализировали супругу известного телеведущего Юрия Николаева Элеонору. Врачи диагностировали ей дисциркуляторную энцефалопатию.
Сейчас женщина находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Mash. Заболевание, которое определили у неё медики, выражается в нарушении кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.
Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации супруга с коронавирусом. Состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Из-за этого Николаев постоянно кашляет, ему тяжело дышать. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, поэтому восстановление даётся труднее. Кроме того, у него проблемы со стенками аорты.
Читайте также:
Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса
У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19
Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию
Александр Бойцов