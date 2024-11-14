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Жена телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

В Москве в экстренном порядке госпитализировали супругу известного телеведущего Юрия Николаева Элеонору. Врачи диагностировали ей дисциркуляторную энцефалопатию.


Сейчас женщина находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Mash. Заболевание, которое определили у неё медики, выражается в нарушении кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации супруга с коронавирусом. Состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Из-за этого Николаев постоянно кашляет, ему тяжело дышать. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, поэтому восстановление даётся труднее. Кроме того, у него проблемы со стенками аорты.

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#женщина
#медики
#заболевания
#николаев
#онкология
У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился ребенок
14 ноября 2024, 07:34

Фото: istock/Kseniia Kapris

В Красноярском крае у семьи, в которой от отравления погибли четверо детей, родился мальчик, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«Родила 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске, уже выписана и находится дома с ребенком. Родился мальчик», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, стало известно, что семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке. Однако отмечается, что дом они продавать не стали.

Напомним, что трагический инцидент произошел около двух месяцев назад. В семье из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. По данным Следственного управления СК, причиной отравления стали курица и пельмени, купленные в местном магазине. У всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления.

После обращения в больницу состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в медицинском учреждении. На следующий день в больнице умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка. Дети были похоронены 30 сентября после выписки родителей из больницы. На момент отравления мать находилась на девятом месяце беременности.

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#дети
#семья
#прокуратура
#мать
#ск
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МВД испытывает трудности с российскими процессорами «Эльбрус»
МВД: серверы на базе микропроцессоров «Эльбрус» слишком быстро выходят из строя
14 ноября 2024, 02:30

Фото: iStock/golubovy

МВД России сообщило о проблемах с отказоустойчивостью серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус», разработанных МЦСТ. Замглавы департамента информационных технологий МВД Игорь Кашпур на заседании Совета Федерации отметил, что серверы быстро выходят из строя, а оперативная замена невозможна из-за дефицита процессоров, передают «Ведомости».
МЦСТ подтвердили, что резерв «Эльбрусов» распределен, а новые партии пока не производятся.

С 2020 по 2024 годы МВД закупило 709 серверов с «Эльбрусами», включая 32 устройства в этом году. Оборудование используется для фиксации правонарушений на дорогах и для системы иммиграционного учета. Ведомство не уточнило, сколько серверов вышло из строя.

Ранее, в 2022 году, МВД уже жаловалось на недостаточную отказоустойчивость «Эльбрус-8С», отмечая проблемы с загрузкой ОС. Текущие проблемы усилились после американских санкций, из-за которых Тайвань осенью 2022 года прекратил поставки кристаллов.

МЦСТ планировали перенести производство на завод «Микрон», но проект еще не реализован. Минпромторг, приостановивший выдачу субсидий, заявил о готовности содействовать МВД в вопросе поставок техники.

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#мвд
#завод
#производство
#минпромторг
#оборудование
#поставки
#техника
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Въезд в Россию по биометрии: скоро проведут эксперимент для иностранцев
Кабмин утвердил начало эксперимента по сдаче биометрии иностранцами с 1 декабря
14 ноября 2024, 00:26

Фото: iStock/Kittiporn Kumpang

Российское правительство утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в страну. Постановление можно прочесть на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент начнется 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. В рамках этого периода иностранцы, въезжающие через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию при пересечении границы.

С 30 июня 2025 года начнется второй этап: иностранные граждане смогут заранее зарегистрировать биометрические и персональные данные через специальное приложение.

Эксперимент проводится с целью создания цифрового профиля для иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих российскую границу.

Ранее Минцифры предлагало эту инициативу, разбив эксперимент на два этапа с целью апробации правил въезда и выезда для иностранцев.

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#эксперимент
#правительство
#данные
#иностранцы
#пропуска
#минцифры
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В ООН предупредили, что рекордная жара 2024 требует срочных мер защиты
Генсек ООН Гутерриш: 2025 год возможно станет самым жарким в истории человечества
13 ноября 2024, 23:19

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».
Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.

По его словам, этот год войдет в историю как самый жаркий год, сопровождаемый рекордными ураганами, ливнями, пожарами и засухами. Ситуация может ухудшиться в последующие годы.

Гутерриш подчеркнул, что такие меры безопасности, как системы раннего предупреждения, являются выгодной инвестицией с десятикратной отдачей и могут ежегодно экономить до $360 миллиардов на производстве.

Инициатива «Раннее предупреждение для всех», внедряемая ООН, направлена на то, чтобы к 2027 году каждый человек на планете был защищен системой предупреждения об опасностях.

Гутерриш также отметил, что половина стран мира пока не охвачена такими системами из-за отсутствия данных для их разработки. Он призвал международное сообщество усилить поддержку этой инициативы, особенно в части финансирования и технологической кооперации.

«Радио 1» ранее передавало, что в 2024 году жара может усилиться, частично из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению в экваториальной зоне Тихого океана. Кроме того, сообщалось, что июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Европе.

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#жара
#предупреждение
#разработки
#меры
#оон
#климат
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Названа самая популярная у россиян марка автомобиля
«Рольф»: Самый популярный у россиян автомобиль – Lada
13 ноября 2024, 20:51

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

Исследование «Рольф» показало, что большинство россиян предпочли авто марки Lada.
Среди подержанный автомобилей наиболее популярными у граждан оказались Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.

«Среди москвичей и жителей Московской агломерации наибольшую популярность в сегменте новых автомобилей заняла модель Haval Jolion с 8,4 тыс. продажами, второе место жители столицы отдали Geely Monjaro, а на третьем месте оказалась Lada Granta», — приводит Газета.ру исследование аналитиков.

А у петербуржцев среди новых авто пользуются успехом Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max. Что касается машин с пробегом, то здесь лидирующие позиции занимают Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio.
До этого автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о возможном закрытии АвтоВАЗа из-за долгов, обрисовав возможный сценарий судьбы завода.

«Это может быть типичный путь: завод обанкротят, а затем продадут остатки активов новым владельцам, которые организуют производство на прежней базе. В итоге снова возникнет завод, но уже под новым управлением», — допустил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#рынок
#завод
#производство
#исследование
#авто
#жители
#сценарий
#машины
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Судимых в Ростове-на-Дону поварих «Азова»* обменяли
13 ноября 2024, 20:34

Фото: istockphoto/ Volodymyr Zakharov

Россия обменяла девять женщин, которые служили в украинской националистической бригаде «Азов»*. На скамье подсудимых осталось 12 человек, информирует адвокат Татьяна Степкина.
«Да, всех женщин обменяли», — подтвердила Татьяна Степкина.

Девять женщин, которых обменяли, работали поварами в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В марте 2022 военнослужащие Донецкой Народной Республики задержали нескольких фигуранток — женщины пытались пересечь блок-пост на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Других участниц нацбатальона задержали в апреле того же года.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян — их насильно переместили из Курской области. На данный момент Россия прилагает усилия, чтобы вернуть их на родину.

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*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
#россия
#женщины
#пост
#украина
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Востребованность выпускников колледжей растёт скорее спроса на выпускников вузов
МХПИ: Спрос на выпускников колледжей растёт быстрее почти в два раза
13 ноября 2024, 20:29

Фото: iStock/SeventyFour

Анализ Московского художественно-промышленного института (МХПИ) показал, что востребованность специалистов среднего звена растёт почти вдвое быстрее, чем выпускников вузов.
«Новое поколение не воспринимает диплом как обязательный пропуск в профессию. Для них высшее образование — это осознанная инвестиция в развитие, когда практический опыт показывает необходимость более глубоких знаний. Такой подход делает образование более эффективным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ректор МХПИ Алексей Егоров.

До этого директор школы-интерната имени Грота Алексей Мухин рассказал о том, каким сейчас стало учебное заведение и что в нём изменилось за последние годы.

«Школа стала абсолютно открытым, инновационным учреждением. Мы выполняем роль ретранслятора на регионы РФ всех инноваций, которые есть в системе коррекционного образования Европы для детей с нарушением зрения. У нас разработаны индивидуальные маршруты обучения воспитанников. Мы адаптируем и социализируем детей. У нас создан «социальный полигон», где вместе с педагогом дети учатся готовить, пользоваться бытовой техникой, делать покупки, у нас при школе работают великолепные музыкальные классы», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Мухин.

Ранее сообщалось, что в школе №9 городского округа Ступино Московской области стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ.

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#диплом
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#рф
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Риэлтор Апрелев объяснил решение РЖД продать Рижский вокзал
13 ноября 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Глава Гильдии риэлторов Константин Апрелев прокомментировал решение РЖД о продаже Рижского вокзала в Москве.
«На его территории есть современный учебный центр и музей РЖД. Но если РЖД примет решение перенести эти объекты в другое место, например, в недавно приобретённое офисное здание в Moscow City, то Рижский вокзал станет полностью непрофильным активом. Для компании будет логичным избавиться от него и сократить затраты на содержание», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Он также напомнил, что здание вокзала является памятником, в связи с чем у собственника возникают дополнительные обязанности по его содержанию. Для собственника одной стороны, это ограничивает возможности для реконструкции и перепрофилирования, а с другой — у объекта есть историческая ценность.

Кроме этого, Константин Апрелев прокомментировал риски покупки недвижимости в период распродаж, отметив, что они в принципе ничем не отличаются от рисков в любой другой день.

«На мой взгляд, риск чёрной пятницы ничем не отличается от других рисков покупки недвижимости в другие даты, в другие дни. В любом случае, нужно внимательно читать все договоры, которые предлагаются к заключению», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Апрелев.

Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.

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#ржд
#вокзал
#жильё
#цены
#покупки
#здание
#ставка
#недвижимость
#скидки
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Правозащитник Павлов заявил о большинстве липовых скидок в период распродаж
13 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/darkovujic

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что 90% скидок в сезон распродаж — ненастоящие.
«В 90% случаев скидки, которые нам обещают в момент проведения масштабных распродаж, являются ненастоящими. Этой практике уже больше 10 лет – накануне больших распродаж или в момент начала акций цены искусственно завышаются, а потом делается якобы большая скидка от этой завышенной цены. Товар в итоге отпускается потребителю по средней цене, иногда по стандартной, а иногда даже по стоимости, которая превышает ту, что была до распродажи», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он предостерёг от спонтанных покупок в период распродаж.

А декоратор Дарья Васильева дала некоторые рекомендации по выбору ели на Новый год.

«При выборе живой ели обратите внимание в первую очередь на место спила — оно должно быть светлым и чистым, без темной каймы. На самом стволе не должно быть пятен, неровностей. Ещё одним хорошим тестом будет слегка надавить на ветки: если они гнутся, то дерево хорошее, молодое, а если ломаются — то оно сухое и старое», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Васильева.

Ранее главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников, которые попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах.

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#рекомендации
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