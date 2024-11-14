Жена телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве

МВД России сообщило о проблемах с отказоустойчивостью серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус», разработанных МЦСТ. Замглавы департамента информационных технологий МВД Игорь Кашпур на заседании Совета Федерации отметил, что серверы быстро выходят из строя, а оперативная замена невозможна из-за дефицита процессоров, передают «Ведомости».