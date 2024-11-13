У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19

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Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Поэтому Николаев кашляет и дышится ему тяжело. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, потому восстановление проходит сложно. Кроме того, у артиста проблемы со стенками аорты.
Юрия Николаева госпитализировали в отделение интенсивной терапии после внезапного обморока. Телеведущий говорил о банальном воспалении лёгких. Он говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорое выздоровление.
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