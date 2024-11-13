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У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19

Фото: istockphoto/globalmoments

Фото: istockphoto/globalmoments

Медики диагностировали у телеведущего Юрия Николаева коронавирус. ПЦР-тест был сделан 10 ноября во время его госпитализации.


Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Поэтому Николаев кашляет и дышится ему тяжело. Десять лет назад телеведущему удалили часть лёгкого из-за онкологического заболевания, потому восстановление проходит сложно. Кроме того, у артиста проблемы со стенками аорты.

Юрия Николаева госпитализировали в отделение интенсивной терапии после внезапного обморока. Телеведущий говорил о банальном воспалении лёгких. Он говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорое выздоровление.

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#коронавирус
Shaman расплакался на концерте, вспомнив умершего друга
Shaman исполнил концерт в честь умершего пресс-секретаря и не сдержал слез
13 ноября 2024, 05:26

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Российский певец Shaman посвятил свой первый концерт в Липецке памяти недавно умершего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Артист вышел на сцену с инициалами друга на руках и не смог сдержать слез во время исполнения финальной песни «Я останусь с тобой», сообщает издание ​«Ura.ru».
Видео трогательного момента опубликовали на YouTube поклонники.

Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в возрасте 40 лет, предположительно от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он попал в скандал с депутатами партии «Новые люди», предложившими ограничить траты муниципальных бюджетов на выступления звезд. Это предложение появилось после сообщений о гонораре Shaman в 16 млн рублей за концерт в Оренбурге.

В ответ Коробков-Землянский предложил депутатам самим петь на мероприятиях, передал «Царьград».

Ранее Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у Shaman. Прощание состоится 13 ноября на Троекуровском кладбище.

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#певец
#концерт
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#артист
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Стоянов прокомментировал шутку о коррупции мэра Дальнегорска в шоу «100янов»
12 ноября 2024, 19:22

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Актёр Юрий Стоянов заявил, что шутка, сказанная в одном из скетчей шоу «100янов», о коррупции мэра Дальнегорска является не более, чем ошибкой сценария.
«Не я пошутил, а персонаж пошутил. Это проблема сценария. К актёрам какие претензии? Во-первых, надо с терминами разобраться. Пошлого в этой шутке ничего нет. Она может быть несправедливой, но со словом «пошлость» надо уметь обращаться. Слово «пошлость» никогда не имело и не будет иметь отношения к тому, в чем я занят. А если это несправедливая шутка, если авторы не посмотрели в интернете, есть ли такой город, это их ошибка», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Стоянов.
Напомним, сам мэр Дальнегорска Александр Теребилов выразил сожаление по поводу сказанной шутки про коррупцию в данном шоу, отметив, что такой юмор больше походит на пошлось.

А в Санкт-Петербурге разработали проект реставрации беседки, расположенной на Смоленском лютеранском кладбище, где проходили съёмки фрагмента фильма «Брат» Алексея Балабанова.

«По информации реставрационной компании, которая занимается объектом, подготовлен проект реставрации беседки семейного захоронения фон Бекманов. Комитет дал ряд рекомендаций и дополнений, которые в ближайшее время будут доработаны и внесены в проект», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщала о том, что рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами.

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«Маму ободрали, как липку»: в семье Шукшиных новый скандал из-за огромного наследства — что не могут поделить родные сестры с матерью
12 ноября 2024, 16:49

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Семья Шукшиных продолжает находиться в центре скандала. На этот раз звездная чета не может поделить наследство режиссера Василия Макаровича. О том, зачем Лидию Федосееву-Шукшину вызывают в суд по делу о наследстве покойного мужа и почему 86-летнюю вдову писателя обвиняют в жестокости расскажет редакция «Радио 1».

Конфликт из-за наследства


Недавно народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной исполнилось 86 лет. Она проживает с дочерью Ольгой, которая заботится о ней. Два года назад у звезды «Калины красной» диагностировали «деменцию». Прошлым летом она перенесла инсульт, после которого ей пришлось заново учиться говорить и ходить.

«У нас каждый день похож на предыдущий. В основном это забота о здоровье, о дне насущном. Как он пройдет, как ее самочувствие с утра, с вечера», — рассказала Ольга Шукшина «Пятому каналу».

Вторая дочь актрисы Мария предпочитает держаться в стороне от больной матери и даже не посетила ее в день рождения.

«Маша пригласила маму к себе. И вот мама бедная, 86 лет, должна была к Маше идти себя же поздравлять», — возмутилась младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

Ольга негодует, хотя понимает, что Мария не просто так поступила. Сестры Шукшины не общаются и враждуют уже много лет: одна обвиняет другую в равнодушии к их матери, а в ответ получает упреки в корыстолюбии.

«Пытались говорить с ними, конечно. Нет-нет. Это деньги, это чисто деньги», — высказалась заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Тем не менее, Ольга уверена, что сестра могла бы преодолеть гордыню и не ставить под угрозу здоровье знаменитой матери. Кроме того, Лидию Николаевну скоро ждет еще один повод для волнений: на днях тяжелобольную вдову режиссера вызовут в суд для дачи показаний по делу о разделе авторских прав на произведения Василия Шукшина.

«Это „Калина красная“, это огромное количество книг, которые он написал, даже незаконченная повесть о Степане Разине, абсолютно все. Вот эта совокупность была разделена после смерти Василия Макаровича следующим образом: две десятых — Лидия Николаевна, три десятых и три десятых — сестры Ольга Васильевна и Мария Васильевна и оставшиеся доли — Екатерина. Это дочь Василия Макаровича от предшествующей семьи, от другой женщины», — объяснила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

На самом деле доля авторских прав Лидии Федосеевой-Шукшиной уже давно принадлежит ее старшей дочери Марии. В суде сейчас пытаются выяснить, на каком основании и когда произошло отчуждение этих прав.

Также известно, что имущество Шукшиных не исчерпывается творческим наследием. У знаменитого писателя были квартиры в Финляндии, Болгарии, в Москве и Санкт-Петербурге, два участка в Подмосковье.

«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной
«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной

Судебные тяжбы Шукшиных


В феврале этого года Ольга подала иск против Марии в суд, уверенная в том, что Лидия Николаевна не осознавала, под какими документами ставит свою подпись.

«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей… От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия, никакой моральной поддержки тоже нет. Вот и все», — отметила Ольга Шукшина.

Младшая сестра пыталась уговорить старшую решить вопрос мирным путем, но та категорически отказалась расторгнуть договор передачи прав. Теперь 86-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину вызовут в суд для дачи показаний. Заседание с ее участием назначено на 19 декабря.


Ранее члены семьи также конфликтовали из-за недвижимости. В этот спор за многочисленные квартиры и дачи Шукшиных оказалась вовлечена и 35-летняя дочь Марии — бодибилдерша Анна Трегубенко. По словам спортсменки, бабушка передала ей часть имущества. Однако вскоре Лидия Николаевна передумала и потребовала вернуть все. Когда она узнала, что одна из подаренных квартир уже была продана, общение с внучкой прекратилось. Мария Шукшина отреагировала на разногласия между бабушкой и внучкой негативно, обвинив родную мать в жестокости.

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#суд
#деньги
#инсульт
#квартиры
#конфликт
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Ксения Собчак впервые ответила на слухи об измене мужа: как Богомолов связан с виновницей развода Бондарчука Софией Синициной
12 ноября 2024, 14:08

Телеведущая Ксения Собчак (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

В светских кругах продолжают обсуждать личную жизнь известных людей. Так, летом 2024 года появились слухи о том, что Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, изменяет своей супруге. «Радио 1» расскажет, как Собчак отреагировала на эти слухи и что она думает по этому поводу.

Отношения Собчак и Богомолова



В 2019 году свадьба Собчак и Богомолова стала предметом бурного обсуждения в СМИ, так как они прибыли на церемонию регистрации брака в ЗАГС на катафалке. Затем звёздная пара отправилась на венчание в церковь.

У супругов нет общих детей, но телеведущая призналась, что хотела бы снова стать матерью.

В этом году влюблённые отпраздновали деревянную свадьбу. В честь годовщины Собчак призналась, что она всё так же любит удивлять своего мужа.
«Пять лет вместе. И самое прекрасное, что мне хочется спустя эти пять лет тебя удивлять, делать сюрпризы, волноваться, понравится ли тебе», — сказала она.
Кроме того, девушка призналась, что стоит им быть в разлуке даже несколько дней, они сразу начинают скучать друг по другу.
«Вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга», — подчеркнула телеведущая.

Телеведущая Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Константин Богомолов изменил Собчак


Летом 2024 года в СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи о том, что Константин Богомолов изменяет Ксении Собчак с Софьей Синицыной — актрисой, ранее состоявшей в отношениях с Павлом Табаковым. Девушку даже начали обвинять в том, что она чуть не разрушила брак телеведущей.

В результате Синицына решила подогреть интерес к слухам довольно дерзким способом, опубликовав снимок, на котором она повторяет знаменитое пикантное фото Ксении Собчак с книгой. Для этого она выбрала роман Габриэля Гарсиа Маркеса «О любви и прочих бесах». Примечательно, что в это время Константин Богомолов ставил спектакль по произведению «Бесы» Достоевского.

Впрочем, слухи о предполагаемом романе так и не были официально подтверждены.

Актриса Софья Синицына (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Предполагаемый роман Федора Бондарчука и Софьи Синициной


Согласно слухам, 57-летний Федор Бондарчук и 29-летняя Софья Синицина сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Этот проект включает множество откровенных сцен, в том числе с участием молодой актрисы.

Известно, что у Софьи есть дочь по имени Мия, которая родилась от сына Олега Табакова. Хотя свадьбы с Павлом не состоялось, он активно участвует в жизни своей маленькой дочери.

«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак
«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак

Ксения Собчак про слухи об измене


В интервью для НТВ Собчак заявила, что больше не придаёт значения слухам о предполагаемых изменах её супруга, которые регулярно появляются в сети. Она пояснила, что не читает «желтую прессу» и уверила, что её отношения с мужем остаются крепкими.

«Отношения всегда меняются, но у нас они очень теплые. Вряд ли мы бы жили вместе, если бы они были у нас не доверительные», — сказала журналистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Кроме того, выяснилось, что в их браке ревнивец как раз сам Константин. Именно по этой причине он часто звонит жене.

«Все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга», — признался Богомолов.

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#свадьба
#ксения собчак
#брак
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«Стать маломобильной»: Врач объяснила, чем может закончиться госпитализация жены Хабенского
Врач Ремчукова про болезнь жены Хабенского: боль поражает суставы и ограничивает движения
12 ноября 2024, 13:10

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Вторую жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали с серьезным заболеванием суставов — остеоартритом, который удалось выявить на начальной стадии. Это заболевание сопровождается болью, отеками и затруднением движений.
Заведующая ОПСМП поликлиники № 1, врач-терапевт, врач-ревматолог Анастасия Ремчукова в беседе с «Радио 1» объяснила, что остеоартрит — распространенное заболевание, причин для развития которого очень много.
«Заболевание хроническое, прогрессирующее, поражает в первую очередь как крупные, так и мелкие суставы. Там идет воспалительный процесс. Проявляется болевым синдромом, который вызывает ограничение движений. Если процесс далеко зашел, то человек может стать маломобильным. Здесь поражаются все ткани сустава: и хрящ, и кость, и связки, которые окружают его и фиксируют», — рассказала врач.

По ее словам, причинами развития остеоартрита может быть посттравматическое расстройство — даже какой-то микроушиб.
«Например, шел по лестнице, споткнулся, упал, потом забыл, а воспалительный процесс запущен и позже проявил себя клинически. Также причинами могут быть ожирение, гормональные нарушения, сахарный диабет и гипертония, спортивные травмы», — отметила эксперт.

Анастасия Ремчукова подчеркнула, что в случае такого заболевания нужно всегда находиться под наблюдением врача, давать покой суставам, исключить сильные и резкие физические нагрузки.
«Здесь хорошо подойдут упражнения на скручивания, растяжку, йога, пилатес плавание в бассейне», — завершила разговор ревматолог.

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Борьба с алкогольной зависимостью и рак: что известно о здоровье Юрия Николаева, попавшего в реанимацию после обморока
12 ноября 2024, 10:43

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после обморока. Его доставили в одну из московских больниц с высокой температурой. Врачи исключили возможность инфаркта и инсульта, однако в настоящее время Николаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Подробности о состоянии здоровья и жизни знаменитого телеведущего расскажет «Радио 1».

Биография Юрия Николаева


Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. С 1975 по 1991 год он вел одну из самых популярных передач — «Утренняя почта». Зрители хорошо помнят его как ведущего «Голубого огонька» и программы «Песни года». В 1996 году Николаев создал и реализовал на экране первую национальную премию детского творчества «Призвание».

С 2006 по 2008 год он вел телешоу «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». С сентября 2009 года Николаев был ведущим программы «Достояние Республики» на «Первом канале», а с 2013 по 2014 год — программы «В наше время».

Николаев также известен как основатель продюсерской компании «ЮНИКС» и один из продюсеров программы «Угадай мелодию». Он удостоен множества наград, включая премии Муз-ТВ, Орден Дружбы, Почетную грамоту Президента и звание Народного артиста.

Борьба с тяжелой болезнью


В последние годы Юрий Николаев практически не появляется на телевидении. В 2007 году ему поставили диагноз рак кишечника. Большую часть времени он проводит в своем загородном доме под Москвой вместе с супругой. По словам артиста, болезнь время от времени отступает, а поддержка семьи и вера помогают ему справляться с недугом.

«Каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все свои грехи. Я не задаю вопросов о том, почему это происходит, ведь я осознаю свои недостатки. Я благодарен Господу за то, что он позволяет мне жить», — поделился Николаев в программе «Судьба человека».


Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Алкогольная зависимость


Слава и популярность Николаева в какой-то момент обернулись для него серьезной проблемой. Частые приглашения в рестораны и застолья привели к развитию алкогольной зависимости. Это негативно сказалось как на его семье, так и на профессиональной деятельности. Съемки в состоянии опьянения стали для него привычным делом, и был случай, когда он вышел в эфир «Первого канала» в нетрезвом состоянии.

«Меня отправляли на такси домой и требовали, чтобы водитель после приехал и отчитался. Начались проблемы на работе. Меня простили один раз, второй... Я понимал, что будет момент, когда меня не простят», — вспоминал актер непростые времена.


Личная жизнь Юрия Николаева


Юрий Николаев был женат дважды. Его первой супругой стала однокурсница Галина, но их брак продлился всего около двух лет. После развода она вышла замуж снова.

В 1975 году Николаев женился на экономисте Элеоноре Николаевой. Пара до сих пор вместе, но детей у них нет, о чем артист очень сожалеет.

«Это наша большая беда. Мы никогда не делали абортов, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось», — делился он в интервью.

Заявление об СВО


Актер негативно относится к звездам, покинувшим Россию после начала специальной военной операции. «Кто уехал, я считаю, — тот против нас. Значит, ему (или ей) уже не будет обратной дороги в Россию. Тем более должны быть закрыты телевидение, радио и все концертные площадки», — считает Николаев.

Он также выразил недоумение по поводу того, как в столь тяжелый период, когда идет спецоперация, люди веселятся в караоке-барах, а артисты получают награды. В прошлом году Николаев отказался отмечать свое 75-летие, считая это неуместным.

«До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я этого не понимаю», — говорил он в одном из интервью.

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Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию
SHOT: телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали после обморока
12 ноября 2024, 02:07

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Известного телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после внезапного ухудшения самочувствия.
Как сообщает SHOT, 75-летнему народному артисту России стало плохо вечером: у него резко поднялась температура, и он потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в одну из московских больниц, где врачи сразу начали обследования, чтобы определить причины обморока.

На данный момент медики исключили инфаркт и инсульт, но продолжают диагностику. Николаев проходит ряд анализов и обследований для выяснения точного диагноза.

Юрий Николаев известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Песня года», «Достояние Республики» и других шоу, полюбившихся советским и российским зрителям.

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#инфаркт
#шоу
#медики
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Стало известно, где похоронят пресс-секретаря исполнителя SHAMAN
Пресс-секретаря исполнителя SHAMAN похоронят на Троекуровском кладбище
11 ноября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/AnnMaySnz

Пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский будет захоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила журналистам RT «Европейская медиагруппа».
«Прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в 14:00 в Большом траурном зале Троекуровского кладбища», - сказано в сообщении.
Разные источники сообщили, что журналист мог скончаться от инфаркта миокарда или же от отравления неустановленным веществом. Коробков-Землянский умер на 41-м году жизни.

Перед этим сообщалось, что в Алтайском крае в луже утонула двухлетняя девочка. Уточнялось, что взрослые не контролировали малышку, когда она покинула двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора
11 ноября 2024, 18:03

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Александр Шульгин – известный композитор и автор множества хитов для популярных исполнителей. Однако в последние годы его имя стало часто появляться в СМИ из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. Почему женщины музыканта вспоминают о нем с содроганием расскажет «Радио 1».

Отношения Шульгина и Валерии

Валерия (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Одним из самых известных проектов Шульгина является певица Валерия. Он создал ее сценический образ и имя, но их сотрудничество обернулось для артистки настоящим испытанием.

Александр познакомился с Аллой Перфиловой (Валерией) в 1991 году, когда она была замужем за саратовским пианистом и композитором Леонидом Ярошевским и уже успела поучаствовать в фестивале «Юрмала-87». По словам Валерии, строгий подход Шульгина к работе принёс свои плоды: её песни быстро завоевали популярность, она побеждала на конкурсах и обрела народную любовь. В то время певица испытывала искренние чувства к продюсеру, и он отвечал ей взаимностью.

В 1993 году у них родилась старшая дочь Анна, через год появился сын Артемий, а в 1998 году на свет появился младший сын Арсений. Однако Валерия утверждает, что Шульгин не проявлял заботы как муж и отец, а моральное давление со временем переросло в физическое насилие.

Любое слово или взгляд певицы, не понравившиеся Шульгину, становились причиной скандала, который заканчивался рукоприкладством. Валерия пыталась скрыть следы насилия, тщательно замазывая синяки перед выходом на публику, и боялась кому-либо рассказать о происходящем.

«Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков. А мы с ним, как вы понимаете, в разных весовых категориях. Шульгин пытался строить семью, основываясь на своих принципах», — признавалась Валерия в письме, которое было опубликовано KP.RU.
Валерия осознала, что ее жизнь превратилась в кошмар, но ей некуда было обратиться за помощью. Александр Шульгин изолировал ее от всех, вытеснив из ее жизни друзей и знакомых. Единственным выходом стал побег к родителям в Аткарск с детьми. Ради безопасности и благополучия детей она даже поставила на паузу свою музыкальную карьеру.

«Я молчала десять лет, но больше молчать не собираюсь. Много раз в различных интервью я говорила, что встреча с Шульгиным круто изменила мою жизнь во всех ее проявлениях. Так оно и было. Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями», — отмечала она.

Несмотря на болезненный развод, Валерия быстро восстановилась и вернулась к выступлениям. Спустя некоторое время она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который помог ей оправиться и снова поверить в себя. Он стал не только ее продюсером, но и мужем.


Роман с Юлией Михальчик


Юлия Михальчик (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Юлия Михальчик встретила Александра Шульгина во время участия в проекте «Фабрика звезд-3». Вскоре Шульгин сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире, и она, не раздумывая, согласилась. Пара отправилась в предсвадебное путешествие в Египет, но после возвращения в Москву их пути разошлись. Позже Юлия призналась, что причиной разрыва стали трудные отношения с будущим мужем.

Во время двухнедельного отдыха на курорте она столкнулась с сильным давлением со стороны Шульгина, которое, по ее словам, стало физическим. Певица рассказала, что однажды он потребовал от нее надеть маску для плавания, и, разозлившись на ее отказ, схватил ее за лицо. Этот инцидент стал решающим моментом для Юлии, заставившим ее отказаться от замужества с продюсером.


Анастасия Крайнова

Анастасия Крайнова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


В третьем сезоне «Фабрики звезд» участвовала также певица Анастасия Крайнова. Между ней и Юлией Михальчик была нешуточная конкуренция. Но это было не только музыкальное противостояние.

По словам Анастасии, Шульгин изначально проявлял симпатию к ней, однако она сразу дала понять композитору, что их связывают исключительно деловые отношения. В результате Шульгин переключил свое внимание на Михальчик.

«С Юлей были непонятки. Примерно предполагаю, почему она меня невзлюбила: мы похожи типажом, нас даже путали. Сначала ко мне проявил внимание наш продюсер Шульгин, а Михальчик успешно перетянула на себя это внимание. Не столько перетянула, сколько я с удовольствием отдала ей эту возможность. Я была немножко не про то, что нужно попасть в шоу-бизнес через постель, а у человека были другие намерения», — делилась Крайнова в одном из YouTube-шоу.

Анастасия Крайнова позже призналась в одном из интервью, что Шульгин оказывал на нее моральное давления и нередко доводил девушку до истерики. По ее словам, после окончания проекта музыкант просто бросил своих учениц, как использованный материал, потеряв к ним интерес.

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