Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали коронавирус.
«Это ложная информация. Не знаю, кто её распустил, только мне мешают», — прокомментировал в беседе с RT Николаев.
До этого сообщалось, что певица Наташа Королева дала показания в суде Санкт-Петербурга по уголовному делу в отношении продюсера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В интервью «Известиям» артистка объяснила, что пришла на суд, так как является законопослушным гражданином.
Ранее сообщалось, что медики диагностировали у телеведущего Юрия Николаева коронавирус.
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