Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса

Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали коронавирус.
«Это ложная информация. Не знаю, кто её распустил, только мне мешают», — прокомментировал в беседе с RT Николаев.

До этого сообщалось, что певица Наташа Королева дала показания в суде Санкт-Петербурга по уголовному делу в отношении продюсера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В интервью «Известиям» артистка объяснила, что пришла на суд, так как является законопослушным гражданином.



Ранее сообщалось, что медики диагностировали у телеведущего Юрия Николаева коронавирус.

Читайте также:

У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19

Борьба с алкогольной зависимостью и рак: что известно о здоровье Юрия Николаева, попавшего в реанимацию после обморока

Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию
#суд
#здоровье
#певица
#коронавирус
#медики
#интервью
#информация
#рак
#николаев