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Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию

SHOT: телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали после обморока
Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Известного телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после внезапного ухудшения самочувствия.
Как сообщает SHOT, 75-летнему народному артисту России стало плохо вечером: у него резко поднялась температура, и он потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в одну из московских больниц, где врачи сразу начали обследования, чтобы определить причины обморока.

На данный момент медики исключили инфаркт и инсульт, но продолжают диагностику. Николаев проходит ряд анализов и обследований для выяснения точного диагноза.



Юрий Николаев известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Песня года», «Достояние Республики» и других шоу, полюбившихся советским и российским зрителям.

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#шоу
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Стало известно, где похоронят пресс-секретаря исполнителя SHAMAN
Пресс-секретаря исполнителя SHAMAN похоронят на Троекуровском кладбище
11 ноября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/AnnMaySnz

Пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский будет захоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила журналистам RT «Европейская медиагруппа».
«Прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в 14:00 в Большом траурном зале Троекуровского кладбища», - сказано в сообщении.
Разные источники сообщили, что журналист мог скончаться от инфаркта миокарда или же от отравления неустановленным веществом. Коробков-Землянский умер на 41-м году жизни.

Перед этим сообщалось, что в Алтайском крае в луже утонула двухлетняя девочка. Уточнялось, что взрослые не контролировали малышку, когда она покинула двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора
11 ноября 2024, 18:03

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Александр Шульгин – известный композитор и автор множества хитов для популярных исполнителей. Однако в последние годы его имя стало часто появляться в СМИ из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. Почему женщины музыканта вспоминают о нем с содроганием расскажет «Радио 1».

Отношения Шульгина и Валерии

Валерия (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Одним из самых известных проектов Шульгина является певица Валерия. Он создал ее сценический образ и имя, но их сотрудничество обернулось для артистки настоящим испытанием.

Александр познакомился с Аллой Перфиловой (Валерией) в 1991 году, когда она была замужем за саратовским пианистом и композитором Леонидом Ярошевским и уже успела поучаствовать в фестивале «Юрмала-87». По словам Валерии, строгий подход Шульгина к работе принёс свои плоды: её песни быстро завоевали популярность, она побеждала на конкурсах и обрела народную любовь. В то время певица испытывала искренние чувства к продюсеру, и он отвечал ей взаимностью.

В 1993 году у них родилась старшая дочь Анна, через год появился сын Артемий, а в 1998 году на свет появился младший сын Арсений. Однако Валерия утверждает, что Шульгин не проявлял заботы как муж и отец, а моральное давление со временем переросло в физическое насилие.

Любое слово или взгляд певицы, не понравившиеся Шульгину, становились причиной скандала, который заканчивался рукоприкладством. Валерия пыталась скрыть следы насилия, тщательно замазывая синяки перед выходом на публику, и боялась кому-либо рассказать о происходящем.

«Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков. А мы с ним, как вы понимаете, в разных весовых категориях. Шульгин пытался строить семью, основываясь на своих принципах», — признавалась Валерия в письме, которое было опубликовано KP.RU.
Валерия осознала, что ее жизнь превратилась в кошмар, но ей некуда было обратиться за помощью. Александр Шульгин изолировал ее от всех, вытеснив из ее жизни друзей и знакомых. Единственным выходом стал побег к родителям в Аткарск с детьми. Ради безопасности и благополучия детей она даже поставила на паузу свою музыкальную карьеру.

«Я молчала десять лет, но больше молчать не собираюсь. Много раз в различных интервью я говорила, что встреча с Шульгиным круто изменила мою жизнь во всех ее проявлениях. Так оно и было. Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями», — отмечала она.

Несмотря на болезненный развод, Валерия быстро восстановилась и вернулась к выступлениям. Спустя некоторое время она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который помог ей оправиться и снова поверить в себя. Он стал не только ее продюсером, но и мужем.


Роман с Юлией Михальчик


Юлия Михальчик (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Юлия Михальчик встретила Александра Шульгина во время участия в проекте «Фабрика звезд-3». Вскоре Шульгин сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире, и она, не раздумывая, согласилась. Пара отправилась в предсвадебное путешествие в Египет, но после возвращения в Москву их пути разошлись. Позже Юлия призналась, что причиной разрыва стали трудные отношения с будущим мужем.

Во время двухнедельного отдыха на курорте она столкнулась с сильным давлением со стороны Шульгина, которое, по ее словам, стало физическим. Певица рассказала, что однажды он потребовал от нее надеть маску для плавания, и, разозлившись на ее отказ, схватил ее за лицо. Этот инцидент стал решающим моментом для Юлии, заставившим ее отказаться от замужества с продюсером.


Анастасия Крайнова

Анастасия Крайнова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


В третьем сезоне «Фабрики звезд» участвовала также певица Анастасия Крайнова. Между ней и Юлией Михальчик была нешуточная конкуренция. Но это было не только музыкальное противостояние.

По словам Анастасии, Шульгин изначально проявлял симпатию к ней, однако она сразу дала понять композитору, что их связывают исключительно деловые отношения. В результате Шульгин переключил свое внимание на Михальчик.

«С Юлей были непонятки. Примерно предполагаю, почему она меня невзлюбила: мы похожи типажом, нас даже путали. Сначала ко мне проявил внимание наш продюсер Шульгин, а Михальчик успешно перетянула на себя это внимание. Не столько перетянула, сколько я с удовольствием отдала ей эту возможность. Я была немножко не про то, что нужно попасть в шоу-бизнес через постель, а у человека были другие намерения», — делилась Крайнова в одном из YouTube-шоу.

Анастасия Крайнова позже призналась в одном из интервью, что Шульгин оказывал на нее моральное давления и нередко доводил девушку до истерики. По ее словам, после окончания проекта музыкант просто бросил своих учениц, как использованный материал, потеряв к ним интерес.

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«Сбежала от бухого отца»: в чем Марата Башарова обвинила его дочь и о каком позорном пороке артиста стало известно
11 ноября 2024, 16:34

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марат Башаров вновь оказался в центре громкого скандала. Его 20-летняя дочь Амели раскрыла семейную тайну, заявив, что отец не смог справиться с позорным пороком, в котором его обвиняли несколько лет назад. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Новый роман и старые пристрастия


Актриса Ася Борисова стала новой избранницей Марата Башарова около года назад. Пара часто выходит вместе в свет, публично заявляя о том, что готова узаконить отношения. Казалось бы, личная жизнь актера начала налаживаться, а репутация дебошира уже практически осталась в прошлом, как вдруг, его 20-летняя дочь сделала скандальное заявление. Девушка обвинила отца в алкогольной зависимости.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад. Я спала 15 часов... Проснулась и ко мне начал докапываться бухой отец», — сообщила Амели в своих социальных сетях.

Реакция Башарова на обвинения дочери


Марат Башаров с дочерью Амели (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Для артиста откровения наследницы стали настоящим ударом.

В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» артист поспешил заверить, что это недостоверная информация, а аккаунт его дочери ведет другой человек.

Предыдущие браки


Известно, что Марат Башаров дважды состоял в официальном браке. Оба союза были недолгими и закончились громкими скандалами. Первая супруга Екатерина Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга всего через несколько месяцев после свадьбы.

Ситуация повторилась и со второй женой Елизаветой Шевырковой. Они развелись после того, как Марат жестоко избил ее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Актер признался, что его неадекватное поведение всегда было связано с алкоголем, однако заверил, что давно оставил эту вредную привычку.

«Меня наказывают и будут наказывать. Это, конечно, тяжело переживать. Во-первых, ты теряешь финансовую стабильность и не можешь нормально жить. Во-вторых, невероятно приятно выходить к зрителям, находиться на площадке и слышать команду «мотор». Когда этого лишают, это действительно болезненно», — делился переживаниями артист.

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Чуть не лишилась зуба: за что на Лолиту напали «50 лбов» из «Русской общины» в Ярославле, связь с «Голой вечеринкой» и СВО
11 ноября 2024, 16:13

Певица Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ярославль, древний русский город, оказался в центре внимания из-за концерта певицы Лолиты Милявской, известной своим эпатажем и отсутствием комплексов. Подробнее о скандале читайте в материале «Радио 1».

Угроза срыва концерта

Лолита Милявская поделилась информацией о том, как 50 мужчин пытались сорвать её концерт в Ярославле, который прошёл 10 ноября в КЗЦ «Миллениум». По словам артистки, за попыткой сорвать выступление стояли активисты из «Русской общины», которые прибыли на концерт на минивэнах.

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь», — отмечает Лолита.
Певица выразила благодарность всем, кто работал в Ярославле, залу и зрителям, а также полиции, отметив, что её тело было вне досягаемости агрессивно настроенных активистов.

Опубликовали обращение к властям

Ранее активисты движения «Русская Община» в социальных сетях опубликовали обращение к властям с просьбой отменить концерт.

«Считаем невозможными ее выступления в России после её участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей"», — указано в сообщении.

Обозначила свое отношение к организации

В ответ на претензии активистов Лолита обозначила свое отношение к организации.

«Я вот открыла ваши странички, посмотрела. А там написано: финансовый отчёт за 2023 год. Фотография Xolidayboy и написано «мы отменили его концерт». Ну, я всё-таки рассчитывала на финансовый отчёт. Вы же всё-таки фонд. А фонд оставляет себе 30 процентов», — отметила артистка.

Она подчеркнула, что не стоит обманывать государство, так как это всегда приводит к плохим последствиям. Похоже, конфликт продолжится, но уже за пределами Ярославля.

Власти не нашли причин для отмены

Концерт всё же прошёл. Власти не нашли причин для его отмены. У певицы в Ярославле оказалось немало поклонников, которые снимали выступление и делились видео в социальных сетях.

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Писательница о жизни «новых русских» задолжала ФНС почти миллион рублей
Mash: писательница и светская львица Оксана Робски задолжала ФНС 900 тыс руб.
10 ноября 2024, 18:07

Оксана Робски (Фото: riamediabank.ru/Сергей Пятаков)

Российская писательница и светская львица нулевых Оксана Робски оказалась должна ФНС почти миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что символ рублевского гламура задолжала перед налоговой 900 тысяч рублей. На что конкретно они были начислены, не сообщается.

Ранее на имя Робски были зарегистрированы две фирмы: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая — в издательском бизнесе. Они были ликвидированы в 2014 и 2018 году. На сегодняшний день светская львица живет на две страны, в США у Робски живут дети.

Оксана Робски в начале 2005 года выпустила свой первый роман «Casual». За это произведение писательница была номинирована на премию «Национальный бестселлер».

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SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского
10 ноября 2024, 17:41

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: riamediabank.ru/Павел Бедняков)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Певец подчеркнул, что журналист был для него другом, и в своей публикации пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.

Согласно предварительной информации, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Напомним, 40-летний журналист Антон Коробков-Землянский скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако спасти его не удалось.

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#певец
#журналист
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Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Пресс-секретарь певца SHAMAN, предварительно, умер от сердечной недостаточности
10 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. По мнению врачей, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Вчера вечером Коробков-Землянский вдруг резко стал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира в Москве. Его жена сразу же вызвала скорую помощь, вызов на пульт диспетчера поступил в 22:10. Врачи приехали быстро, но помочь 40-летнему мужчине уже не смогли. Была зафиксирована его смерть.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году он переехал в Москву. За годы карьеры работал на Первом канале, на радио «Европа плюс», «Русском радио», реализовывал медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца SHAMAN.

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Бандитские крыши и заказные убийства: как Авраам Руссо, Азиза, Пригожин и другие выживали в «поделенном братвой» шоубизе 90-х

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#врачи
#помощь
#смерть
#европа
#радио
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Бандитские крыши и заказные убийства: как Авраам Руссо, Азиза, Пригожин и другие выживали в «поделенном братвой» шоубизе 90-х
10 ноября 2024, 00:00

Александр Шишинин и новый состав группы «Комбинация» (фото: официальный сайт группы «Комбинация»)

В 2024 году на экраны вышел российский сериал «Комбинация», рассказывающий о первой советской женской поп-группе. В центре сюжета — история жизни основателя коллектива Александра Шишинина, который был убит в своём подъезде. Согласно одной из наиболее распространённых версий, причиной убийства стала месть за отказ делиться доходами с криминальными авторитетами. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как бандиты проникли в ​отечественный шоу-бизнес во времена распада ​Советского Союза.

Криминальный мир в шоу-бизнесе


В конце 80-х и начале 90-х годов артисты получали настолько большие гонорары за концерты, что увозили их сумками и чемоданами.

Певец Роман Жуков рассказал, что во время туров стадионного масштаба, где собиралось множество зрителей, вся заработанная сумма накапливалась и становилась всё тяжелее.
«Естественно, если ты возвращаешься с такими деньжищами в Москву, какие-нибудь братки об этом узнают. Но у нас тоже своя "разведка" была. Перед вылетом домой нам сообщали: в Домодедово вас уже караулят, на пяти машинах, столько-то бойцов. И мы тут же меняли билеты на прилет в другой аэропорт», — добавил Жуков «Комсомольской Правде».
Солист группы «На-На» Валерий Юрин рассказал, что в конце 1980-х годов везде процветал рэкет. Его друг и коллега, певец Женя Белоусов, признавался ему, что зарабатывал по 20 тысяч рублей с каждого стадионного концерта. В те времена на эти деньги можно было ежедневно приобретать по 2–3 автомобиля.

Однако позже Белоусов вложил все свои сбережения в водочный бизнес. Многие считаю, что криминальный мир использовал артиста как «лицо» проекта, чтобы за его спиной заниматься незаконными вещами. Но в итоге бизнес не принёс успеха, и Белоусов начал злоупотреблять алкоголем. В возрасте 32 лет певец скончался от инсульта.

В начале 1990-х годов криминал начал активно вмешиваться в мир шоу-бизнеса. По словам сотрудника РУБОП МВД России по Москве Михаила Игнатова, первыми за эту сферу взялись «солнцевские». Они предлагали артисатм свою защиту, услуги «крыши» и помогали решать проблемы во время гастролей.

Роковой концерт в Санкт-Петербурге


Иногда у криминальных авторитетов возникают личные интересы к своим подопечным. Например — роман лидера мазуткинской преступной группировки Игоря Малахова и певицы Азизы. Бандит даже стал её менеджером.

6 ноября 1991 года они вместе отправились в Санкт-Петербург на участие в концерте во Дворце спорта «Юбилейный». Но праздник превратился в настоящую трагедию и вечер оказался роковым.

На концерте между Малаховым и директором Игоря Талькова Валерием Шляфманом возник конфликт, который привёл к трагическим последствиям. По словам свидетелей, бандит достал пистолет. Началась суматоха. Раздались выстрелы. Игорь Тальков упал, получив ранение в грудь, и умер ещё до приезда скорой.

Певица Азиза (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Крыша» Ромы Жукова


Певец Рома Жуков рассказал о том, что у него тоже было защитное крыло криминала.
«Мы познакомились между концертами в "Лужниках". Я был на пике своей славы. Возвращаюсь в гримерку, а меня поджидает мужичок. Внешне не примечательный, но одет прилично. И глаза очень злые. Говорит: "Рома, привет. Меня зовут Леха Француз (Леонид Дворников, один из лидеров казанской ОПГ, который в 1990-м отбил у московских банд часть Старого Арбата), хотим с тобой сотрудничать"», — вспомнил Жуков в «КП».
По словам певца, ни о каком Французе он до этого не знал, но сразу понял, что человек он серьёзный и связан с криминалом.
«Это было не предложение поработать вместе, а ультиматум: работаем и все. Криминал был уже везде», — рассказал артист.
И с тех пор ему приходилось отдавать бандитам 50% своего дохода. Однако несмотря на это, от сотрудничества с криминальными авторитетами Жуков тоже получал выгоду.
«Скажем, у меня была проблема с телевидением — не брали в программу «50/50», которая тогда была невероятно популярна, ее вся страна смотрела. И вот эти ребята приехали к директору, подняли его за грудки, и меня сразу позвали на запись», — поделился певец в беседе с «КП».
По его словам, всё закончилось постепенно. Певец и его криминальный коллега просто начали отдаляться друг от друга, а затем Жуков узнал, что в 1992 году Леха Француз был убит вместе со своей возлюбленной.

Певец Рома Жуков (фото: фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Убийство Александра Шишинина


Продюсер группы «Комбинация» Александр Шишинин отказался сотрудничать с криминальными структурами и из-за этого его могли убить. Михаил Игнатов считает, что убийство продюсера с самого начал выглядело странно.
«Его порезали в подъезде то ли ножом, то ли заточкой, будто это банальный гоп-стоп: какой-нибудь бродяга увидел прикинутого мужика и решил забрать у него деньги и шмотки», — вспомнил Игнатов в «КП».
Изначально никто и подумать не мог, что убийство было заказным. Проведённый анализ показал, что Шишинина таким образом просто хотели предупредить, но перестарались.

Убийство создателя самой известной девичьей группы в СССР, а затем и в России, так и осталось нераскрытым. Имена убийцы и заказчика до сих пор неизвестны.

Группа «Комбинация» (фото: официальный сайт группы «Комбинация»)


Угрозы Иосифу Пригожину


В 2002 году в Москве произошёл взрыв автомобиля Mercedes, принадлежавшего Иосифу Пригожину. Это могло быть связано с его сотрудничеством с Авраамом Руссо, который ранее получал финансовую поддержку от Тельмана Исмаилова, но впоследствии разорвал с ним отношения.

В 2004 году Руссо похитили и избили, чтобы заставить его подписать новый контракт с Исмаиловым. В 2006 году машину Руссо обстреляли, и певец чудом остался жив.

Лишь в 2022 году Следственный комитет сообщил, что заказчиком покушения был Исмаилов, объявленный в международный розыск. В настоящее время он проживает в Черногории.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

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#криминал
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#продюсер
#преступники
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Прилетевший в Россию Леонтьев довел зрителей до слез на юбилее Крутого
Певец Валерий Леонтьев довел до слез зрителей на юбилейном концерте Крутого
09 ноября 2024, 18:35

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте композитора и продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщает Super.
На праздничном вечере в честь 70-летия композитора Крутого он исполнил песню «Занавес». 75-летний Леонтьев выступил в России впервые за несколько лет.

Главный «Казанова» российской эстрады был на сцене в элегантном черном костюме. В исполненной им песне есть слова: «расстаться нам пора», «теперь я свободен», что, вероятно, можно считать творческим прощанием с аудиторией.

Выступление знаменитого певца произвело абсолютный фурор на зрителей. Преданные поклонники буквально завалили Леонтьева цветами, заставив его удивиться, что букеты предназначаются ему, а не виновнику праздничного вечера. В комментариях о концерте многие пишут, что было невероятно красиво и мучительно больно до слез, от того, что исполнителя, скорее всего, больше не удастся увидеть на сцене.

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#карьера
#певец
#композитор
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#концерт
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