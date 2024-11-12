Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию

В 2024 году на экраны вышел российский сериал «Комбинация», рассказывающий о первой советской женской поп-группе. В центре сюжета — история жизни основателя коллектива Александра Шишинина, который был убит в своём подъезде. Согласно одной из наиболее распространённых версий, причиной убийства стала месть за отказ делиться доходами с криминальными авторитетами. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как бандиты проникли в ​отечественный шоу-бизнес во времена распада ​Советского Союза.