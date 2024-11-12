Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
На данный момент медики исключили инфаркт и инсульт, но продолжают диагностику. Николаев проходит ряд анализов и обследований для выяснения точного диагноза.
Юрий Николаев известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Песня года», «Достояние Республики» и других шоу, полюбившихся советским и российским зрителям.
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