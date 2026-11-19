Жених отменил свадьбу, узнав правду о работе невесты
В Индии жених разорвал помолвку, когда выяснил, что невеста скрыла правду о своей работе. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Историю рассказал друг мужчины. По его словам, пара познакомилась через приложение для поиска партнера. Девушка окончила частный колледж и работала в госучереждении, однако представилась госслужащей, умолчав, что трудится по временному контракту. При знакомстве она сразу поинтересовалась зарплатой избранника и перечислила требования: обеспеченный мужчина с собственной квартирой, автомобилем и желательно высокого роста.
Сам жених оказался ученым Индийской организации космических исследований (ISRO). Он получил инженерное образование в престижном колледже, а затем окончил магистратуру за границей. По словам его товарища, мужчина хорошо зарабатывал и ни в чем не нуждался, однако его рост составлял около 165 сантиметров, хотя девушка предпочитала высоких.
Поначалу знакомство шло удачно, и семьи даже назначили дату помолвки. Но позже родственники жениха узнали, что работа девушки временная, и мужчина решил отказаться от брака. Многие комментаторы его поддержали, посчитав, что скрывать такую информацию перед свадьбой нельзя.
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