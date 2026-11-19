19 ноября 2026, 18:49

В Индии жених отменил свадьбу из-за обмана невесты о работе

Фото: iStock/artisteer

В Индии жених разорвал помолвку, когда выяснил, что невеста скрыла правду о своей работе. Об этом сообщает телеканал NDTV.