Российская школьница поела купленных родителями грибов и попала в реанимацию
В Энгельсе Саратовской области школьница попала в реанимацию после того, как поела грибов, которые купили родители. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
По его информации, взрослые приобрели подберезовики. После их употребления у девочки появились признаки отравления. В тяжелом состоянии ее доставили в городскую клиническую больницу №1, откуда перевели в реанимацию областной детской больницы.
Врачи призвали родителей не давать детям лесные грибы. А при первых признаках отравления они настоятельно рекомендовали обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что один человек попал в реанимацию из-за массового отравления в Улан-Удэ.
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