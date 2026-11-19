Ребенок восемь часов провел под завалами после взрыва жилого дома
В Тбилиси трехлетняя девочка провела под обломками дома около восьми часов, прежде чем спасатели вытащили ее живой. Об этом сообщает издание Netgazeti.
Утром 19 ноября в пятиэтажке на Руставском шоссе в Квемо-Поничале после взрыва обвалился целый подъезд. Предварительно, причиной ЧП могла стать утечка газа. Ребенка в сознании извлекли через окно и отправили в университетскую клинику Ингороква. Как рассказали очевидцы, спасателей встречали аплодисментами.
Всего после инцидента госпитализировали четырех пострадавших, включая ребенка. У несовершеннолетнего выявили повреждение в области уха, он находится под наблюдением медиков. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Ранее сообщалось, что судьба еще шести человек, среди которых двое детей, пока неизвестна — они остаются под завалами. Поисковая операция на месте продолжается.
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