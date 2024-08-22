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Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты. Мужчина рассказал, что впервые столкнулся с БДСМ в университете и с тех пор испытывает непреодолимое влечение к унижению и подчинению.
Он поделился с изданием Metro, что находит удовольствие в том, чтобы его приковывали наручниками и шлепали, и хотя старается контролировать свои желания, они всегда остаются с ним.
Сейчас мужчина уже три года состоит в отношениях, и в следующем году у него должна состояться свадьба. Однако он никогда не осмеливался обсудить свои предпочтения с возлюбленной.
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«Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают. Хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.
Сейчас мужчина уже три года состоит в отношениях, и в следующем году у него должна состояться свадьба. Однако он никогда не осмеливался обсудить свои предпочтения с возлюбленной.
«Я боюсь, что она не поймет меня и наши отношения пострадают», — признался он.Мужчина отметил, что его пристрастия к БДСМ остаются глубоко скрытыми, и он переживает, что это может стать причиной разлада в будущем. Тем не менее, он не находит в себе сил открыться невесте, опасаясь её реакции.
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Елена Перлова