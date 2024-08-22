Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле

Фото: istock/Nadzeya Haroshka
Палеонтолог Дэвид Сиветер из Великобритании сделал удивительное открытие, обнаружив самый древний пенис на Земле. Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на ABC Radio.
В конце 1990-х годов Сиветер исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них он обнаружил крошечное ракообразное, известное как остракода, длиной всего один миллиметр. Проведя 3D-моделирование, ученые обнаружили «очень длинный отросток», выступающий из задней части тела, что оказалось пенисом.
Этот орган сохранился благодаря погребению ракообразного под тонким слоем вулканического пепла около 425 миллионов лет назад. Медленное остывание пепла позволило сохранить не только скелет, но и мягкие ткани животного, включая жабры, глаза и, конечно же, пенис.
Остракода была названа Colymbosathon ecplecticos, что в переводе с греческого означает «выдающийся пловец с большим пенисом». Орган может достигать до трети длины тела животного, что подчеркивает его значимость.
Читайте также:
В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе
В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган
В Японии из-за пропажи ножниц закрыли целый аэропорт
Этот орган сохранился благодаря погребению ракообразного под тонким слоем вулканического пепла около 425 миллионов лет назад. Медленное остывание пепла позволило сохранить не только скелет, но и мягкие ткани животного, включая жабры, глаза и, конечно же, пенис.
Остракода была названа Colymbosathon ecplecticos, что в переводе с греческого означает «выдающийся пловец с большим пенисом». Орган может достигать до трети длины тела животного, что подчеркивает его значимость.
Читайте также:
В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе
В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган
В Японии из-за пропажи ножниц закрыли целый аэропорт
Елена Перлова